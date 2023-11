De overstap van Fernando Alonso van Alpine naar Aston Martin Racing kon rekenen op veel verbazing. Hij verruilde na twee seizoenen het Franse team dat een stuk beter presteerde dan het team van Lawrence Stroll. Toch bleek het uiteindelijk een meesterzet, aangezien Alonso weer kon proeven van het F1-podium. In Abu Dhabi kan hij nog voor de vierde plaats gaan, maar dat belooft een intense strijd te worden met Carlos Sainz, Lando Norris en Charles Leclerc. Hoe die strijd ook afloopt, de tweevoudig F1-kampioen is zeer te spreken over zijn eerste jaar bij Aston Martin.

"Ik ben blij met mijn persoonlijke prestaties", blikt Alonso terug op het seizoen 2023 tot nu toe. "Samen met 2012 was dit mijn beste seizoen." Hij gaat daar nog een stapje verder in door te stellen dat dit zijn 'beste seizoen was wat betreft het rijden zelf' en het feit dat hij 'blij was met alles'. "Ik was gemotiveerd, fit en presteerde soms onder lastige omstandigheden, zoals in Bahrein, Monaco, Canada, Monza en Brazilië. Dat zou mijn top-vijf van dit jaar zijn. Ik heb Monza expres genoemd omdat het maar een negende plaats was. Het was geen podium of iets wat de mensen zich zullen herinneren, maar we hadden op Monza de langzaamste of op een na langzaamste auto. Om dan in de punten te eindigen... dat was een van die weekenden waarin alles erg goed was."

Alonso ziet, ondanks de schommelende prestaties in de tweede seizoenshelft, vooral de positieve kanten van het verhaal. "Die worstelingen horen bij het werk en maken deel uit van de reis met dit team", aldus de Spanjaard. "We begonnen erg sterk met een auto die verrassend competitief was, misschien zelfs voor ons. Het was een stap van vorig jaar naar dit jaar. Toen bevonden we ons misschien in een positie dat we er niet klaar voor waren. Vechten met Mercedes, Ferrari... dat zijn topteams die het gewend zijn om op zo'n niveau te strijden."

Meer verdiend

Alonso geeft toe dat Aston Martin 'misschien een klein stapje terug heeft gezet' wat betreft de ontwikkeling van de AMR23. "We zitten nog niet op topniveau en we merkten dat we een klein beetje minder competitief waren. Maar over het algemeen was het twaalf maanden geleden ondenkbaar dat we zo'n seizoen zouden hebben. Ik herinner me de test van vorig jaar, na de [laatste] race hier met het team. Als iemand me toen had verteld dat we ons in deze positie zouden bevinden, dan had ik dat niet geloofd. [Het was dus] erg goed."

Iets wat dan nog wel als een kleine smet op dit seizoen voelt, is het uitblijven van die langverwachte 33ste F1-zege. Meerdere keren kwam hij in de buurt van die zege, maar in Monaco, Canada en Nederland moest hij genoegen nemen met de tweede plaats. Of die zege in een van die races toch mogelijk was geweest? "Het was mogelijk, denk ik. Waarschijnlijk kwamen we in Monaco het dichtst in de buurt", doelt hij op de stratenrace, waar een bandenwissel verkeerd uitpakte vanwege regen. "Misschien Zandvoort, als we ons bij de herstart in een andere positie hadden bevonden. Ja, we hebben hier en daar wat mogelijkheden gehad. En ja... Ik vind dat we het meer verdienen dan wie dan ook dit jaar", besluit Alonso.