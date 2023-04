Fernando Alonso maakte in 2018, tijdens zijn toen nog laatste Formule 1-seizoen, een uitstap naar het WEC, waar hij deelnam aan het zogenaamde 'superseizoen' dat tot en met de 24 uur van Le Mans van 2019 liep. De Spanjaard won toen namens Toyota Gazoo Racing tweemaal de 24 uur van Le Mans en ging er met zijn teamgenoten met de WEC-titel vandoor.

Sindsdien heeft Alonso geen race meer gewonnen. Hij nam wel tweemaal deel aan de Indy 500 en liep één keer een deelname aan de race mis door een mislukte kwalificatie. Ook maakte hij een uitstap naar de Dakar-rally, waar hij veel ervaring heeft opgedaan maar ook heeft gemerkt dat winnen niet vanzelfsprekend is.

Alonso keerde in 2021 terug in de Formule 1, met een duidelijk doel: races winnen en voor titels strijden. Dat is in zijn twee jaren bij Alpine niet gelukt, waardoor hij gokte op Aston Martin, waar teameigenaar Lawrence Stroll veel in investeert om snel succesvol te worden. Voorlopig gaat dat een stuk beter voor Alonso, die in de eerste drie races steeds op de laagste trede van het podium te zien was. Toch laat die 33ste Formule 1-zege nog op zich wachten.

Dat hij in de LMP1 van Toyota in 2018 en 2019 races won, laat volgens Alonso zelf zien dat zijn snelheid er niet minder op is geworden toen hij even niet in de Formule 1 reed. "Het is niet zo lang geleden [dat ik een realistische kans maakte om races te winnen]", zegt Alonso. "Ik weet dat mensen altijd denken dat ik me jarenlang in de donkerste tunnel bevond, maar ik was vier jaar geleden wereldkampioen", doelt hij op de WEC-titel met Toyota.

"Ik weet dat het geen Formule 1 is, maar onze wereld draait niet alleen om de Formule 1", voegt de 41-jarige Spanjaard toe. "Er zijn zoveel mooie dingen in de autosport. Ik won en domineerde in het WEC, dat is slechts vier jaar geleden. De afgelopen twee jaar streed ik met Alpine voor podiumplekken. Ik streed vorig jaar zelfs om pole-positions in Australië en Canada, dat is iets van acht maanden geleden."

Alonso geeft toe dat er 'speciale omstandigheden' zijn waardoor hij sinds zijn overstap naar Aston Martin weer in de schijnwerpers staat, maar dat hij niet het gevoel heeft dat hij daarvoor niet snel genoeg was. "Ik had nooit het gevoel dat ik tien jaar lang uit Q1 lag, en nu ben ik plots tot leven gekomen. Ik ben altijd competitief geweest en hopelijk is dat nu een beetje meer het geval. Maar totdat je wint, verandert er weinig als je zevende, derde, tweede of elfde eindigt. Dat verandert niets: je wint of verliest", besluit de tweevoudig wereldkampioen.