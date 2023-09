Alonso verwacht sterker Red Bull: "Zaterdag staan ze er weer"

De Formule 1-coureurs maakten vrijdag kennis met een aangepast Marina Bay Street Circuit. Door een verbouwing is een bochtig gedeelte vervangen door een extra recht stuk. De schatting was dat deze wijziging ervoor zou zorgen dat rondetijden met ongeveer tien seconden omlaag zouden gaan, wat in vergelijking met VT2 van vorig jaar ook het geval is. Fernando Alonso voelde zich wel comfortabel bij het 'nieuwe' stuk. De Spanjaard stelt dat het beter is dan voorgaande jaren. "Ik heb plezier gehad", opent de Aston Martin-coureur. "Mijns inziens is het een verbetering ten opzichte van eerder. Het is iets sneller en je komt tijdens je ronde sneller in een ritme. Ik vind de verandering leuk."

De tweevoudig wereldkampioen opende zijn weekend met een achtste tijd, ruim zes tienden achter de snelste man Charles Leclerc. In de tweede oefensessie werd het gat naar de voorste man, dit keer Carlos Sainz, met een kleine drie tienden gedicht. Alonso nestelde zich uiteindelijk op de vierde plek. "Het was verder een normale vrijdag in Singapore. Het was bloedheet. Het is ons in ieder geval gelukt om een aantal zaken met de auto en banden te testen. Laten we afwachten hoe het morgen gaat. Vandaag draaide met name om het krijgen van vertrouwen in de auto en de baan."

In beide sessies deelde Ferrari de lakens uit. Net als in Italië oogt de Scuderia sterk. Volgens Alonso gaat het lastig worden om de SF-23 te verslaan. Red Bull Racing daarentegen had moeite om de RB19 op orde te krijgen, met name door een instabiele achterkant. Toch verwacht de 42-jarige coureur dat zij de boel nog gaan omdraaien. "Ik denk dat Ferrari opnieuw buiten bereik ligt, net als op Monza. Ze zijn simpelweg te snel", vervolgt de man uit Oviedo. "Red Bull zal morgen, wanneer het moet, snel zijn. Het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Je kan vijfde of zesde worden, maar ook zo Q3 niet halen en twaalfde staan omdat er zoveel auto's binnen twee tienden zitten. Het gaat close worden. Het is zaak om overal zo goed mogelijk op voorbereid te zijn en de ronden in Q2 en Q3 perfect uit te voeren."