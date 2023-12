In 2023 begon Aston Martin Racing uitstekend aan het Formule 1-seizoen. De Britse renstal was de naaste belager van Red Bull Racing en scoorde een aantal tweede plaatsen. In totaal staan er acht bokalen van afgelopen jaar in de prijzenkast bij de formatie uit Silverstone, allemaal behaald door routinier Fernando Alonso. De honger bij het Britse team is nog niet gestild en men wil graag Grands Prix winnen. Alonso denkt echter dat het nog een hele opgave wordt om dat te bereiken. "Nu komt de spannende periode voor Aston Martin. Ik denk dat in de komende twee, drie jaar de zoektocht naar dat beetje extra, naar datgene dat niemand anders bedacht heeft, iets creatiefs, iets innovatiefs een groot vraagteken gaat zijn. Niemand heeft daar nog een antwoord op", noemt de Spanjaard.

Ook in het overige F1-veld ziet de 42-jarige coureur voldoende voorbeelden van teams die een stap zetten, maar dat de sprong naar winnen niet lukt. Daarbij haalt de Aston Martin-man ook vorig jaar aan, toen hij nog voor een ander team reed. "Ik denk dat de eerste stap is om af en toe in de top-vijf te komen. Je ziet veel voorbeelden daarvan, zoals Alpine vorig jaar. In goede weekenden lukte ons dat, maar daarmee zeg ik niet dat het eenvoudig is om competitief te zijn", benadrukt Alonso. "We zien het nu met AlphaTauri, hoeveel zij verbeterden door het jaar heen. De eerste stap naar de top-tien is het makkelijke gedeelte."

Na de raketstart van het seizoen ging het wat minder voor de Astons. In de periode rond en na de zomerstop experimenteerde de renstal veel met de aerodynamische pakketten voor de AMR23 en ging daarmee soms de mist in. Alonso is ervan overtuigd dat die probeersels van zijn werkgever niet onnodig waren, maar dat het juist hielp om voor 2024 een betere auto te krijgen. "Er is een duidelijke indicatie dat sommige onderdelen van de auto tijdens bepaalde races ondermaats presteerden", vertelt de winnaar van 32 Grands Prix. "Met alles wat we hebben geprobeerd en wat we hebben geleerd denken we beter te begrijpen welke richting we met de ontwikkeling van de auto op moeten." Wel waakt de tweevoudig F1-kampioen ervoor dat zijn team niet te veel vast moet houden aan één richting. "Alles verandert continu. Ik denk niet dat er een magic bullet of een vast recept is in het ontwikkelen van de auto. Als dat zo was, dan was het voor iedereen wel heel makkelijk geweest."