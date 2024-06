Alonso snelste in VT2, maar rest van het weekend "wordt een gok"

De eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van Canada hebben meer vraagtekens dan antwoorden opgeleverd. De eerste sessie van de dag viel deels in het water en de rijtijd die overbleef, werd ook nog eens ingekort door een crash van Zhou Guanyu. Tegen het einde van de eerste sessie brak het zonnetje even door, maar wie hoopte op een rimpelloze en droge tweede training, kwam bedrogen uit.

Vlak voor de tweede sessie van de dag gingen de hemelsluizen opnieuw open. Fernando Alonso liet zich niet ontmoedigen en begon stoïcijns aan zijn trainingsroutine. Het leverde hem aan het einde van de sessie – voor wat het waard was – de snelste tijd op. Na afloop had de tweevoudig wereldkampioen uit Oviedo weinig te zeggen over zijn vrijdag in Montreal. "Het was voor iedereen een listige vrijdag. We hebben niet veel ronden kunnen rijden in VT1 en ook in VT2 niet", aldus Alonso. Vooral frustrerend was het feit dat er geen enkele ronde in echt natte omstandigheden kon worden verreden, maar ook geen enkel volledig droog rondje. "We zaten precies tussen alles in, maar het kan zaterdag en zondag tijdens de kwalificatie en race ook zo zijn, dus we hebben wel wat nuttige informatie. We gaan de data analyseren en we zullen morgen [zaterdag] erg scherp moeten zijn. Een goede beslissing kan je zomaar vijf seconden opleveren, terwijl je er uitligt als je een fout maakt."

Fernando Alonso, Aston Martin Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Wordt een gokje"

Een van de redenen waarom de coureurs en teams vrijdag veel track time wilden hebben, is omdat het Circuit Gilles Villeneuve recent opnieuw is geasfalteerd en voorzien van nieuwe kerbs. Alonso had na de twee trainingen gemengde gevoelens over het nieuwe oppervlak. "Het voelt oké. Het is niet erg schoon, zeker na de storm voelde het vrij vuil aan. Maar tegelijkertijd is de grip goed, dus ik denk dat het nieuwe asfalt goed is. We moeten het alleen nog onder echt natte omstandigheden testen, om te bekijken of er sprake is van aquaplanning. Maar buiten dat: het gaat een interessant weekend worden voor jullie [de media]. Voor ons zal het vooral een gok worden om te bepalen op welk moment we welke band moeten gebruiken."