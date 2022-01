“Alonso kan zich sneller aan 2022-auto aanpassen dan anderen”

Vorig jaar maakte Fernando Alonso zijn comeback in de koningsklasse van de autosport als coureur bij Alpine. De tweevoudig wereldkampioen maakte van meet af aan duidelijk dat hij 2021 vooral ging gebruiken als voorbereiding op 2022, wanneer er een compleet nieuw aerodynamisch pakket in de Formule 1 wordt geïntroduceerd. Niettemin reed de Spanjaard zich een paar keer goed in de kijker. Zo hield hij in Hongarije Lewis Hamilton ronden lang achter zich en werd hij derde in de Grand Prix van Qatar.

“Om eerlijk te zijn heeft hij het nog beter gedaan dan ik had verwacht”, zei Sky Sports F1-analist Anthony Davidson in gesprek met de Nederlandse editie van Motorsport.com over Alonso’s eerste jaar terug in de Formule 1. “Ik ging er al vanuit dat we goede dingen van hem gingen zien, maar hij maakte naarmate het seizoen vorderde steeds meer indruk.” Vooral de podiumplek in Qatar mocht er zijn. Davidson: “Zijn race in Qatar was exceptioneel. Die inhaalactie buitenom bij Pierre Gasly bij de tweede bocht tijdens de openingsronde was fantastisch, misschien wel dé move van de race. Het was alsof we naar dezelfde Fernando zaten te kijken als uit het verleden. Hij heeft niets van zijn scherpte verloren ondanks dat hij al veertig is. Dat is echt indrukwekkend.”

Davidson ziet Alonso dit jaar nog competitiever voor de dag komen. “Ik zie hem met de introductie van een volledig nieuwe auto zelfs nog beter gaan, omdat het speelveld erdoor gelijkgetrokken wordt”, aldus de 42-jarige Brit, die in de jaren 2000 samen met Alonso op de grid stond. “Ze moeten de wagens gaandeweg beter leren kennen. En ik verwacht dat Fernando dit beter afgaat dan de meeste andere coureurs op de grid, doordat hij al wat ouder en wijzer is en terug kan vallen op zijn ruime ervaring, niet alleen wat betreft het rijden in de Formule 1 maar ook alle andere klassen waarin hij actief is geweest. Ik ben erg benieuwd hoe hij het komend jaar gaat doen.”

Alpine moet stap maken

Of Alonso in 2022 vaker voor het podium mee kan doen, hangt echter nog het meest af van hoe goed de nieuwe auto van Alpine is. Davidson: “Het zal aankomen op welk team vorig jaar het meest met de nieuwe regels bezig is geweest. Want hoe meer tijd je in de windtunnel hebt doorgebracht en hoe meer onderzoek je naar de nieuwe regels hebt gedaan, hoe beter je prestaties op de baan zijn. We gaan zien wie de meeste tijd in 2022 heeft gestoken en wie het werk gedurende het vorige seizoen het beste heeft weten te balanceren. We hebben vorig jaar erg weinig ontwikkeling aan de auto’s gezien, maar sommige teams staken er nog minder tijd in dan anderen en ik heb een sterk vermoeden dat er een direct verband is met hoe het plaatje er komend jaar uitziet.”

Volgens Davidson wordt het tijd dat Alpine de stap naar de top maakt. “We zullen zien hoe Alpine het gaat doen. Ze moeten voor mijn gevoel nu wel echt de volgende stap maken en het gat met Red Bull en Mercedes beginnen te dichten. Maar het is afwachten of ze dat voor elkaar krijgen.”