Alonso: Snelheid Alpine F1 beter dan resultaten laten zien

De eerste twee F1-races van 2022 zijn niet zo verlopen zoals Fernando Alonso had gewild. In Bahrein eindigde hij nog op P9, twee plekken achter teamgenoot Esteban Ocon, nadat hij in de race werd gehinderd door motorproblemen en een verkeerde bandenstrategie. In Saudi-Arabië streden beide Alpine-coureurs in de openingsfase om de zesde stek. Ocon wist die positie uiteindelijk ternauwernood tot aan de finish vast te houden, terwijl Alonso uitviel met een nog onbekend probleem qua aandrijving. Wel deed Alpine in Jeddah voor in de middenmoot mee, nadat het in Bahrein zowel Haas als Alfa Romeo voor zich moest dulden qua snelheid.

“Ik denk dat ik twee geweldige races heb gehad. Een in Bahrein, maar helaas hadden we daar wellicht de verkeerde strategie door op een gebruikte set banden te starten. Dat zat mij de hele race in de weg, net als de motor die in Bahrein niet geweldig was”, analyseerde Alonso zijn eerste twee races na een vraag van Motorsport.com. “Hier denk ik dat ik heel snel was in de kwalificatie, maar heel ongelukkig, omdat sommige anderen geen nieuwe banden hadden in Q3 en de gebruikte set helaas sneller was. Ik moest dus wat auto’s inhalen om terug te komen op onze natuurlijke positie dit weekend, wat denk ik P5 of P6 was. Ik had opnieuw een uitvalbeurt, dus het is teleurstellend dat we na twee goede weekenden pas twee punten hebben.”

'Misschien geen derde snelste auto, maar wel consistent'

Twee punten heeft Alonso tot dusver verzameld in 2022, terwijl de teller bij Ocon al op 14 punten staat. “De snelheid lijkt iets beter dan wat de resultaten zeggen”, concludeert de Spanjaard dan ook. “We hebben wat punten weggegeven aan de mensen achter ons. We hebben nog een lange weg te gaan, het geluk gaat zich keren en hopelijk krijgen wij in de toekomst zelf wat van deze cadeautjes. Ik ben blij met de snelheid, maar zoals gezegd hebben we punten verloren. Ik denk eerlijk gezegd dat ik P6 of P7 kan staan in het kampioenschap, maar daar sta ik niet. Dat is niet omdat we het niet verdienen, maar simpelweg omdat we onze punten niet hebben gemaximaliseerd.”

Ferrari en Red Bull Racing lijken momenteel een paar maatjes te groot voor de concurrentie, maar Alpine kan zich wel mengen in de strijd om de derde plek in de pikorde. Of de auto momenteel ook echt de derde snelste op de grid is, durft Alonso niet te zeggen. “De Alfa Romeo lijkt op sommige plekken iets sneller, de Haas was erg snel in Bahrein. En Russell was hier oké, maar niet buitengewoon. Dus we staan erbij, nu is het aan ons om progressie te boeken”, weet Alonso. “Misschien hebben wij niet de derde snelste auto, maar het lijkt erop dat we consistent kunnen zijn. Zonder DNF hadden we zesde en zevende kunnen worden. Dat zou ons op een mooi puntenaantal brengen. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik voelde me snel op de baan.”