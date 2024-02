Alonso sneert naar Hamilton: Ferrari was vorig jaar nog niet zijn jongensdroom

Het nieuws van de transfer van Lewis Hamilton, die na twaalf jaar Mercedes zal verruilen voor Ferrari, zorgde voor een grote schok op de transfermarkt. Plots kwam een van de meest gewilde zitjes vrij terwijl Carlos Sainz op pijnlijke manier te horen kreeg dat er in 2025 geen plek meer is voor hem bij de Scuderia. Fernando Alonso was druk bezig met zijn training voor het seizoen 2024 en had daardoor dit nieuws in eerste instantie gemist. Zelfs toen hij het nieuws vernam, besteedde hij er 'niet veel aandacht aan'.

"Ik was die dag aan het trainen", legt Alonso uit waarom hij zich niet zo bezighield met de transfer van zijn oud-McLaren-teamgenoot. "Ik heb alle stress van iedereen gemist. Ik liep een dag achter op het nieuws." Voor Alonso kwam het nieuws wel als een verrassing, gezien de goede band die Hamilton met iedereen binnen Mercedes leek te hebben. "Ik zal niet liegen: het kwam als een verrassing. Niet vanwege de overstap, maar omdat het van buitenaf leek alsof hij erg verbonden en loyaal was aan Mercedes en dat soort dingen. Het was dus een klein beetje onverwachts. Ik ken de achterliggende redenen niet, daar weet ik niks van. Ik ken het verhaal niet en heb er niet te veel aandacht aan besteed."

Een van de redenen die Hamilton in een bericht op sociale media opgaf als motivatie om naar Ferrari over te stappen, is dat hij daarmee zijn jongensdroom kan verwezenlijken. Alonso twijfelt echter aan de oprechtheid van deze motivatie, aangezien hij volgens de Spanjaard een paar maanden geleden nog heel andere ambities had. "Het was twaalf maanden geleden nog niet zijn jongensdroom, toch? Of twee maanden geleden nog, denk ik. Het was een andere droom", meent de Spanjaard. "Ik hoop dat hij geniet van de ervaring. Het is een heel bijzonder team, maar nog specialer als je wint. Het is al een tijdje geleden dat zij een heel snelle auto hadden en om grote dingen streden. Misschien kan Lewis dat beetje extra brengen om voor het kampioenschap te vechten, want de auto hebben ze er al voor. Aan het einde van vorig jaar was Ferrari, zelfs met de zeer dominante Red Bull, in staat om hun rondetijden te matchen en in de kwalificatie waren ze vaak sneller. Ik denk dus dat de auto snel genoeg moet zijn."