Fernando Alonso zal donderdag niet aanwezig zijn op de mediadag voor de Grand Prix van Japan. De coureur van Aston Martin verwacht de geboorte van zijn eerste kind.

De tweevoudig wereldkampioen en zijn partner Melissa Jimenez maakten vorig jaar bekend dat zij rond dit raceweekend ouders zouden worden.

Dat betekent dat Alonso pas op vrijdag arriveert op het Suzuka Circuit, in plaats van op donderdag. Bovendien staat hij zijn plek in de eerste vrije training (FP1) af aan reservecoureur Jak Crawford, als onderdeel van de verplichte rookie-sessies dit seizoen.

Een verklaring van Aston Martin luidt: "Fernando arriveert dit weekend iets later vanwege persoonlijke familieomstandigheden en zal de mediadag voor de Grand Prix van Japan overslaan. Alles gaat goed en hij zal op tijd op het circuit zijn voor vrijdag."

Zijn eerste sessie wordt daardoor de tweede vrije training, waarin hij samen met teamgenoot Lance Stroll in actie komt. Beide coureurs beleven een moeizame start van het seizoen 2026 door problemen met de AMR26.

De Honda-krachtbron kampt met herhaaldelijke batterijproblemen als gevolg van overmatige trillingen in de motor. Daardoor kon het team uit Silverstone dit jaar zowel tijdens tests als races slechts beperkt rijden.

Aston Martin staat momenteel puntloos onderaan in het kampioenschap. Hoewel de trillingen tijdens de laatste race in China iets afnamen, wordt er ook dit weekend weinig verbetering verwacht.

"In China hebben we vooruitgang geboekt op het gebied van batterijbetrouwbaarheid dankzij een vermindering van de trillingen die de systemen beïnvloeden, maar we moeten meer oplossingen vinden om de oorzaak van de trillingen te achterhalen," zei Honda’s trackside general manager Shintaro Orihara.

"We hebben in de periode tussen China en Japan hard gewerkt om de betrouwbaarheid verder te verbeteren, maar onze prestaties zijn nog niet waar we ze willen hebben, vooral op het gebied van energiemanagement."

"Suzuka is hierin een uitdagend circuit, dus we hebben de lessen uit Australië en China gebruikt om ons beter voor te bereiden op de Grand Prix van Japan."

De problemen beperken zich bovendien niet tot de motor. Ook binnen de managementstructuur is het onrustig. Na de race in China meldde Motorsport.com dat Adrian Newey op het punt staat terug te treden als teambaas.

Dat nieuws komt slechts drie maanden nadat de legendarische ontwerper deze rol op zich nam. Jonathan Wheatley, die vorige week zijn vertrek bij Audi aankondigde, wordt genoemd als zijn mogelijke opvolger.