Alonso: Schokkend dat F1 punten uitdeelde voor Belgische GP

Spa-Francorchamps werd zondag getroffen door erbarmelijke weersomstandigheden. ’s Ochtends konden de Formule 3 en Porsche Supercup nog rijden. Daarna ging het harder regenen, wat de omstandigheden voor de Formule 1 te gevaarlijk maakte. In vier uur tijd werd een handvol ronden gereden achter de safety car, om daarna definitief gestaakt te worden. Door de twee volledige ronden achter de safety car kon er wel een uitslag worden opgemaakt en bovendien halve punten worden uitgedeeld. Dat verdeelde de meningen in de paddock, want vrij racen zat er op zondagmiddag (en -avond) niet in op Spa.

Fernando Alonso uitte na afloop van de race zijn onbegrip over de ronden achter de safety car en het uitdelen van punten. “Ik ben het eens over de omstandigheden. Het enige waar ik het mee oneens ben, is waarom ze twee ronden laten rijden en punten uitdelen”, verklaarde de Alpine-coureur. Hij meent dat de coureurs buiten de punten nooit kans maakten op een punt. “We hebben namelijk niet geracet. We hebben geen kans gehad om punten te scoren en dat geldt voor velen. Ik ben elfde, ik heb geen ronde onder groen gehad om een punt te scoren. Daarom hebben we niet gescoord. Dat vind ik schokkend, maar het is hun beslissing. Het was onmogelijk om te racen, dat hebben we laten zien. Of we reden achter de safety car, of het was code rood. Dus hoe kan je punten geven voor een non-race? Ze hebben die drie ronden simpelweg afgewerkt zodat ze punten konden geven, want de omstandigheden waren hetzelfde als daarvoor. Het was absoluut een vreemde show.”

Direct na de race liet wereldkampioen Lewis Hamilton zich al kritisch uit over de gang van zaken in België. Hij stelde dat het geld een belangrijke rol speelde in het rijden van enkele ronden achter de safety car. Op Instagram noemde hij de race vervolgens een farce. “Natuurlijk kan je niets doen aan het weer, maar we hebben geavanceerde apparatuur om ons te vertellen wat er gebeurt. Het was duidelijk dat het niet ging opklaren”, aldus Hamilton. "We zijn slechts met één reden naar buiten gestuurd. Het is geen reden als je twee ronden rijdt achter de safety car, waar geen kans is om posities te winnen of verliezen of om de fans te vermaken. We hadden gewoon moeten stoppen, geen risico’s moeten lopen en de fans hun geld terug moeten geven, want zij zijn het hart van onze sport."