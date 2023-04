Alonso rekent op andere pikorde door updates bij Europese races

Terwijl Red Bull Racing bij de openingsraces in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië drie overwinningen behaalde, nam Mercedes tijdens de laatste wedstrijd de plaats van Aston Martin Racing in als het op één na beste team. Door de annulering van de Grand Prix van China is er nu een gat van vier weken in de kalender tot de Grand Prix van Azerbeidzjan, eind april. Met deze lange pauze en de terugkeer naar Europa na een reeks vliegreizen, wordt verwacht dat de F1-teams in Bakoe hun eerste grote auto-upgrades zullen introduceren.

De komst van nieuwe onderdelen zal de deur openzetten voor een grote verandering in de pikorde, denkt Fernando Alonso. Op de vraag van Autosport of de achterstand op Mercedes in Melbourne een voorbode was van een spannende strijd tussen Aston Martin en Mercedes, antwoordde de tweevoudig F1-wereldkampioen: "Het lijkt erop dat de kwalificatie nu heel belangrijk is, want het racetempo is heel vergelijkbaar. Ik denk dat we een deel van het seizoen ingaan dat heel interessant wordt: welk team ontwikkelt de auto sneller? In de eerste drie races, buiten Europa, is het moeilijk om upgrades en dergelijke mee te nemen, maar vanaf nu zien we het niveau van de teams wellicht wat veranderen. Race per race, afhankelijk van wie een upgrade meebrengt die goed genoeg is."

Zo heeft McLaren voor Bakoe een belangrijke update van de tot nu toe tegenvallende MCL60 beloofd. Mercedes heeft veelbelovende aerodynamische onderdelen aangekondigd. Deze worden momenteel in de windtunnel getest. Verder liggen er bij het team van Lewis Hamilton en George Russell veranderingen in het verschiet aan de ophanging om zo de mechanische grip te verbeteren. Maar teambaas Toto Wolff zegt dat deze updates op zijn vroegst tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna, eind mei, pas ingezet zullen worden.

Bonus

Hoe de strijd om tienden van seconden ook afloopt, Alonso blijft naar eigen zeggen een tevreden man. Ook als Aston Martin het onderspit delft in de ontwikkelingsoorlog. Zijn eerste seizoen bij het team is nu al geslaagd met een hattrick aan podiumplaatsen in de eerste drie wedstrijden, aldus de 41-jarige Spanjaard. "Het zijn allemaal happy days op dit moment. We hadden nooit verwacht dat we op het podium zouden staan, misschien het hele seizoen niet. Nu hebben we er al drie in drie races. Alles wat er nu bijkomt, is een bonus."

Hij voegde eraan toe: "We grijpen elke kans en we moeten leren en groeien als team, misschien nu ook buiten de baan omdat we racen tegen Red Bull, Mercedes en Ferrari - teams die gewend zijn aan dit soort tempo's van ontwikkeling. Wij zitten in een leerproces. We benaderen 2023 dus op een heel bescheiden manier. We zullen zien hoe het gaat."