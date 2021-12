Verschillende coureurs hebben zich zaterdagavond na de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi bij de stewards moeten melden omdat ze aan het eind van Q2 aan het treuzelen waren in de laatste sector. Zij zochten naar een goede plek om aan een snelle ronde te beginnen. Alpine-coureur Alonso werd in de weg gezeten door McLaren-rijder Daniel Ricciardo, een van de mannen die zich bij de stewards moest melden. Alonso werd als gevolg van het incident uitgeschakeld in Q2 en de Spanjaard haalde na de sessie nog maar eens uit naar de wedstrijdleiding.

“Helaas is er niemand die de regels bewaakt”, verklaarde Alonso na de kwalificatie. “De wedstrijdleider is te soft en als je ons zaken als dit laat doen in de outlaps, dan gaat het een zootje worden. We hebben een scheidsrechter nodig die ons beschermt en ons aanpakt als het nodig is, dat is er nu helemaal niet. Dat is een slechte zaak.”

Hij voegde toe: “Het probleem is dat we meer op een lijn moeten komen met de zaken die wel en niet mogen. Het moet meer zwart-wit worden om mensen duidelijk te maken waar ze voor bestraft kunnen worden en waarvoor niet. Ze mogen de touwtjes ook best wat steviger in handen houden. In de voetballerij maakt iemand een tackle en kun je een penalty krijgen en een rode kaart. Hier hebben ze moeite het onderscheid te maken tussen een gele en een rode kaart. Daarom zien we steeds vaker dit soort slechte zaken.”

Alonso dacht dat Ricciardo en andere coureurs nog gestraft zouden worden, maar dat is niet gebeurd. De tweevoudig wereldkampioen dankt zijn ‘scherpe’ team Alpine dat hij dit jaar nog niet bij de stewards onder het vergrootglas heeft gelegen. “Iedereen doet het, wij proberen onze outlap ook zo laat mogelijk te beginnen”, vervolgde Alonso. “Soms is er geen kans om iemand in te halen of wordt er te langzaam gereden, maar mijn team is heel scherp in het verstrekken van info over naderende auto’s. Ik had wat dat betreft geen enkel onderzoek voor het hinderen van andere coureurs. Je moet scherp zijn en de mensen die niet onderzocht worden zouden een straf moeten krijgen, er is sprake van willekeur.”

"Er is nog niets veranderd"

Alonso heeft zich dit seizoen vaker kritisch uitgelaten over de werkwijze van de stewards, maar volgens hem is er tot nu toe niets veranderd. “Het staat er in ieder geval een stuk slechter voor dan in 2018”, aldus Alonso. “Er zijn geen regels, niet voor de outlaps. Er gelden geen minimale rondetijden meer. In de eerste ronde van een race gebeuren allerlei vreemde zaken. Ik heb er eerder dit jaar over geklaagd. Daarna heb ik veranderd en deed ik hetzelfde, nu zijn er geen races meer om iemand te hinderen, maar zo ben ik ook niet. Niemand wil iemand tijdens een snelle ronde tegenkomen, dan ga je naar de stewards en krijg je straf. Dat lijkt me logisch en moet vandaag ook gebeuren.”

Ook Sebastian Vettel verdiende geen straf, zo oordeelden de stewards. Enkel Esteban Ocon heeft een reprimande gekregen.