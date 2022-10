Fernando Alonso kreeg na de race in Austin een tijdstraf van dertig seconden omdat de FIA oordeelde dat de auto onveilig was wegens het ontbreken van zijn spiegel. Deze straf volgde na een protest van het team van Haas. Alonso was betrokken bij een botsing met Lance Stroll. De Spanjaard vloog door de lucht, maar kon de race wel als zevende eindigen. Hij reed echter een aantal ronden lang met een losse spiegel, die er later afviel.

De Spanjaard kreeg na de race een stop-and-go penalty van tien seconden, die omgezet werd naar een tijdstraf van dertig seconden. Hij viel terug naar de vijftiende plaats. Alpine maakte meteen bekend zelf in protest te gaan tegen de straf, omdat het protest van Haas volgens de Fransen 24 minuten te laat werd ingediend. De stewards stonden het toch toe, en waren ook kritisch op de wedstrijdleider omdat hij Alonso geen zwart-oranje vlag gaf om hem naar binnen te laten komen met de beschadigde spiegel. Haas diende ook een protest in tegen Red Bull, omdat Perez een aantal ronden met een beschadigde voorvleugel reed. Daarvoor werd Kevin Magnussen dit seizoen al drie keer naar binnen geroepen. Met dit protest deed de FIA echter niks.

Alonso liet maandagavond op Instagram weten het gevoel te hebben dat de meerderheid van de mensen vindt dat Alpine gelijk heeft. “Het is een van die weinige momenten in de sport waarop ik het gevoel heb dat we allemaal hetzelfde denken en dezelfde mening hebben over de regels”, schreef Alonso. De FIA kondigde maandagavond aan dat het protest van Alpine donderdag om 18.00 uur in Mexico behandeld zou worden, aan de vooravond van de Grand Prix van Mexico. Alonso vindt dus dat er veel van deze beslissing afhangt. “Het is een belangrijke dag voor de sport, omdat deze beslissing zal bepalen of we de goede kant op gaan.”