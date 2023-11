Alonso ziet progressie bij Aston Martin: “Haalt druk van ketel”

Aston Martin introduceerde aan het begin van deze triple-header een upgrade voor de AMR23, maar beleefde daar in de Verenigde Staten en Mexico niet heel veel plezier van. In Brazilië gaat het beter: het Britse team kwalificeerde zich met Lance Stroll en Fernando Alonso als respectievelijk derde en vierde voor de hoofdrace in Sao Paulo. De sprint shootout verliep wel minder goed, met de botsing tussen Alonso en Esteban Ocon en met Stroll als slachtoffer van de daaropvolgende rode vlag. In de sprintrace liet Aston Martin echter wel weer een goed tempo zien.

“Het is pittig, omdat deze triple-header iedereen natuurlijk veel stress bezorgt”, antwoordt Alonso op een vraag van Motorsport.com over de ommekeer. “Het is moeilijk om data te analyseren, het is moeilijk om terug te keren naar de fabriek en iedereen weer bij elkaar te krijgen. Het team is echter altijd keihard blijven werken om de problemen op te lossen. Gezien deze prestatie in Brazilië gaat het de goede kant op. Ik denk dat we na deze race een soort van opluchting voelen, het haalt wat druk van de ketel. We gaan de goede kant op en het is een goede stimulans voor iedereen in de fabriek.”

“Deze prestatie hadden we ook nodig. Als we nog een weekend hadden geworsteld, dan was het misschien een beetje zorgwekkend geweest. We zijn altijd pragmatisch te werk blijven gaan en hebben wat tests uitgevoerd, ook al deden die soms pijn. Hopelijk hebben we nu veel data om te analyseren”, aldus Alonso, die hoopt dat de sprintrace een voorteken is voor de Grand Prix van zondag. “Het was veelbelovend. Hopelijk hebben we een goede start plus een goede strategie en komen we de eerste ronden door zonder incidenten. Ik denk dat we competitiever zijn. We zijn blijer met de auto en lijken ook competitiever sinds de vrije training. Dus dat zorgt voor extra vertrouwen voor de hoofdrace.”

Video: Samenvatting van de sprintrace in Brazilië