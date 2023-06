Alonso over korte vrije training in Canada: “Beetje gênant”

De actie op het Circuit Gilles Villeneuve in de eerste vrije training duurde slechts drie minuten. Eerst werd de rode vlag uitgehangen vanwege de stilgevallen Pierre Gasly. Nadat de Alpine van de Franse coureur was geborgen, werd het licht aan het einde van de pitstraat echter niet op groen gezet. Een probleem met de beveiligingscamera’s rond de baan maakte verder rijden onmogelijk in deze sessie.

Fernando Alonso vindt het een slechte zaak, vooral voor de fans. “Zij waren al heel vroeg naar het circuit gekomen, maar vervolgens konden we niet rijden in de eerste vrije training”, zegt de Spanjaard. “Af en toe schieten we onszelf als sport in de voet. Dit soort dingen is een beetje gênant. We konden niet rijden in VT1, omdat de camera's rond het circuit niet functioneerden en we in deze sport geen plan B hadden.”

De tweede vrije training ging wel door en duurde ter compensatie - zoals in het verleden gebruikelijk was - negentig minuten, in plaats van de geplande zestig. Lewis Hamilton was de snelste in deze training. “Het was een beetje een vreemde dag, omdat we de eerste sessie hebben gemist”, aldus de Mercedes-coureur. “Ik baalde echt voor alle fans. Sinds donderdag hebben we al geweldig publiek, deze stad bruist. Ik was blij toen we weer konden rijden en het was fijn om een sessie van anderhalf uur te hebben. Dat was echter alweer even geleden, dus voor mijn gevoel hebben we de tijd niet optimaal benut.”

