Fernando Alonso finishte afgelopen Formule 1-seizoen als negende in het kampioenschap, maar liep een hoop punten mis door technisch malheur met de Renault-power unit. De Spaanse coureur stak zijn frustraties gedurende 2022 niet onder stoelen of banken. Het was voor Alonso niet de eerste keer dat zijn seizoen geteisterd werd door pech. In de driejarige McLaren-Honda-periode liep het vaker niet dan wel op rolletjes voor de man uit Oviedo. Alonso zegt dat dat tijdperk niet te vergelijken is met dat van Alpine, omdat het Franse merk afgelopen jaar veel competitiever was. "Ons gevoel was veel beter zodra we een race finishten", aldus Alonso. "Met McLaren-Honda lagen we altijd buiten de punten, dus dat valt niet te vergelijken."

Alonso kende een moeizame periode toen hij zich in 2015 bij McLaren voegde en Honda vanaf dat seizoen terugkeerde in de Formule 1. Het Japanse merk had de grootste moeite om een competitieve V6-motor te bouwen. Dat jaar eindigde Alonso slechts twee keer in de top-tien. In 2016 werd een stap gezet, maar een dramatisch 2017 bracht een vroegtijdig einde aan de samenwerking tussen McLaren en Honda. De Japanners sloegen de handen ineen met Toro Rosso, waarna in 2019 ook Red Bull Racing met Honda-motoren aan de start verscheen.

De toekomstig Aston Martin-coureur viel in 2022 zes keer uit. Minder vaak dan de acht keer in 2015 en de tien keer in 2017. Daarnaast bracht hij Alpine goede resultaten zodra de A522 niet de geest gaf. Zijn beste prestaties behaalde Alonso in Silverstone, Spa en Brazilië met een vijfde plek. De Spaanse coureur geeft echter wel aan dat zijn zes DNF's niet alle pech laten zien. "Er waren ook een aantal uitvalbeurten die niet als DNF telden, zoals het probleem in de Australische kwalificatie. De sprintrace in Oostenrijk startte ik niet eens. Er waren wel negen of tien betrouwbaarheidsproblemen en dat is op dit niveau natuurlijk niet acceptabel."