Voor de neutrale Formule 1-fan is het seizoen 2023 wat zeges betreft niet het spannendste seizoen. Alle veertien races van het seizoen tot nu toe zijn gewonnen door Red Bull Racing, waarbij Max Verstappen de hoofdrol opeist met twaalf zeges, waarvan tien op rij sinds de Grand Prix van Miami. Verstappen en de RB19 lijken een haast onverslaanbare combinatie en het is maar de vraag wie de indrukwekkende zegereeks van de tweevoudig wereldkampioen kan stoppen.

Fernando Alonso hoopt daar in te slagen, aangezien hij nog steeds jaagt op zijn 33ste Formule 1-zege. Tot het zover is, is de wereldkampioen van 2005 en 2006 vooral onder de indruk van de prestaties van de Oostenrijkse renstal en Verstappen. "Volgens mij zijn Red Bull en Max dit jaar met elkaar verbonden", stelt Alonso. "Ze zijn uitstekend in alles wat ze doen. Red Bull heeft de snelste auto en zorgen beter voor de banden dan de rest."

"Zij hebben de beste starts en de beste pitstops", vervolgt Alonso zijn lofzang aan het adres van de regerend wereldkampioenen. "Zij zijn de beste op elk gebied dat je je maar kunt wensen. [Ze hebben] de beste topsnelheid, de beste performance op lage snelheden, de beste DRS-delta", somt de Spanjaard op. "Er is dus geen enkel aspect van die auto dat op dit moment door iemand geëvenaard kan worden." Volgens Alonso geldt dat ook voor Verstappen zelf: "Hij is de beste in de kwalificatie, de beste in de race en de beste in de duels."

Ook op het gebied van pitstops prijst Alonso het werk van Verstappen. "Hij is de beste in pitstops. Het is waar dat twee seconden het record is en Red Bull voert altijd de snelste pitstops uit en de monteurs doen het geweldig, maar de coureur moet ook zijn deel doen en nooit een fout maken met de positie van de auto en dat soort dingen." Alonso is ervan overtuigd dat Verstappen en Red Bull op dit moment 'niks verkeerd' doen. "Die twee zijn gewoon ongelofelijk en verbreken alle zegerecords en dat soort zaken. Laten we zien wat wij en de anderen kunnen doen om op dat niveau te komen."