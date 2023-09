Alonso prijst FIA: "Moeten het ook zeggen als ze het goed doen"

Op het hogesnelheidscircuit van Monza is een hoge topsnelheid van groot belang, waardoor ook de slipstream een cruciale rol speelt in de kwalificatie. Het is de afgelopen jaren vaker gebeurd dat coureurs op Monza elkaar op de baan opzoeken voor een slipstream, wat tot opmerkelijke en soms simpelweg gevaarlijke situaties leidde. Om dat soort situaties te voorkomen besloot wedstrijdleider Niels Wittich om een maximumtijd in te stellen. Deden coureurs er langer over dan 1 minuut en 41 seconden om van de eerste naar de tweede safety car-lijn te rijden, zouden zij zich moeten melden bij de stewards vanwege 'onnodig langzaam rijden'.

Uiteindelijk bleef dat beperkt tot slechts twee gevallen: Carlos Sainz en Charles Leclerc. Beide coureurs ontsnapten echter aan een straf omdat zij aan de kant gingen voor andere coureurs, waardoor het dus geen geval van 'onnodig' langzaam rijden was. Dat de kwalificatie op dat vlak zo rustig is verlopen, is ook Fernando Alonso niet ontgaan. Hij prijst het handelen van de FIA. Niet alleen vanwege deze ingreep, maar ook voor het hanteren van track limits én de manier waarop zij de chaotische race in Zandvoort - waar regen een grote rol speelde - afhandelden.

"Het is altijd dezelfde regel", doelt Alonso op de track limits. Daardoor zag hij zijn eerste ronde in Q1 geschrapt worden waardoor hij opnieuw aan de bak moest. "Je kunt de regels niet van weekend op weekend veranderen. Het is altijd de witte lijn en ik reed daar een klein beetje wijder. Dat accepteer ik, het was prima. De FIA heeft het weer goed gedaan. We wijzen altijd naar de FIA als zij dingen fout doen. In Zandvoort hadden ze goede timing van de safety cars, de rode vlaggen en dat soort zaken. En na de chaos in de Formule 3 en Formule 2, implementeerden zij in onze vrije training een minimumtijd. Het werkte volgens mij wel goed in de kwalificatie. Er waren nog steeds wat problemen met verkeer, maar veel minder dan zonder regels. Zoals gezegd, soms doen zij dingen goed en dat moeten we dan ook benoemen."

Zelf genoot Alonso niet van een geweldige kwalificatie. Hij wist zijn Aston Martin AMR23 wel naar Q3 te slepen, maar kwam daar niet verder dan de tiende en dus laatste tijd. Dat is een teleurstelling voor de Spanjaard, die vorige week nog tweede werd op Zandvoort. Toch had Alonso dit wel van tevoren verwacht. "In Q3 hoopte ik waarschijnlijk op iets meer, misschien P9 of P8, of dat we dichter bij P9 zouden staan. Maar Q1 en Q2 verliepen een klein beetje beter dan verwacht omdat we maar op één set banden doorgingen. Dat was een kleine verrassing." Hij wil een goed resultaat op Monza niet uitsluiten. "Zelfs in lastige weekenden mogen we niet opgeven. Morgen liggen er belangrijke punten op tafel."

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië