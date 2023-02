Alonso positief over 2023-auto: "Kunnen we jaren op voortbouwen"

Fernando Alonso begint in Bahrein aan zijn 21ste seizoen in de Formule 1. De Spanjaard benadrukt dat Aston Martin naar alle waarschijnlijkheid het laatste team is waarvoor hij rijdt, al weet je het bij de man uit Oviedo nooit zeker. "Ik ben fitter dan ooit", laat de tweevoudig wereldkampioen bijvoorbeeld weten. Alonso wil nog minimaal twee à drie jaar van de partij zijn in de koningsklasse en hoopt daarin de vruchten te plukken van het Aston Martin-project. Aan ambitie in ieder geval geen gebrek bij het team uit Silverstone, ook niet voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

Een frisse start en een duidelijk concept voor de toekomst

"Dit voelt als een nieuwe start, met een frisse aanpak. Er zijn veel mensen bij dit team gekomen. Ik zie veel talent in de designtak van het team en in de technische afdelingen. De nieuwe fabriek is ook bijna klaar, over een paar maanden kan het team daar al naartoe. En ze hebben natuurlijk ook een nieuwe coureur...", wijst Alonso met een lach naar zichzelf. "Ze hebben het personeelsbestand bijna verdubbeld in de voorbije 24 maanden en achter de schermen bestaan er veel nieuwe ideeën."

Minstens zo belangrijk als al deze veranderingen is dat Aston Martin de auto afgelopen winter behoorlijk onder handen heeft genomen. Richting 2022 probeerde het team twee verschillende concepten uit, waarbij de Red Bull-richting uiteindelijk de voorkeur genoot. Toch ging het nog niet van harte en is er voor dit jaar hard ingegrepen. "We kunnen geen wonderen verwachten in F1, Abu Dhabi is nog maar een paar maanden geleden. We moeten het middenveld dit jaar zien te leiden en het gat naar de top verkleinen. Maar het allerbelangrijkste voor mij is dat we nu een auto hebben en ook een concept hebben, waar we de toekomstige Aston Martin-auto's op zullen baseren."

"Vorig jaar waren er problemen met het totaalpakket, zoals we allemaal wel hebben gezien. Het team heeft gedurende het jaar veel verbeterd en die problemen zijn nu eigenlijk alleen maar van meerwaarde. Als je de dingen begrijpt, kun je namelijk pas beter worden. Aan de nieuwe auto is al te zien dat het team achter de schermen veel dingen anders doet", laat Alonso aan onder meer Motorsport.com weten. "Dit is dus eigenlijk pas de eerste echte auto waar Aston Martin onder het nieuwe reglement op voort kan borduren. Dat we nu zo'n duidelijke richting hebben en dat we de auto gedurende het jaar ook echt beter kunnen maken, dat is voor mij het allerbelangrijkste."

Eerste races worden nog lastig

Het geeft al aan dat Alonso het vizier niet zozeer op Bahrein of zelfs op 2023 heeft gericht, maar vooral op succes met het team in de periode daarna. "De eerste paar races zullen niet makkelijk worden. Dus in Bahrein wordt het niet makkelijk, in Jeddah niet en in Australië misschien ook nog niet. We moeten het pakket eerst leren kennen en ook het window vinden dat voor deze auto goed is qua afstelling. Vorig jaar had ik het met Alpine ook lastig in de eerste weekenden, vooral met de voorkant van de auto." Daar komt bij dat Alonso weet dat er nog een lange weg te gaan is voor ieder team buiten de top-drie van het constructeurskampioenschap: "Alleen Red Bull, Ferrari en Mercedes zaten vorig jaar in dezelfde raceronde. Ieder ander team lag een ronde achter, inclusief Alpine, dat vierde was bij de constructeurs. Dergelijke verschillen rijd je in F1 niet zomaar dicht, maar het project waar we nu mee bezig zijn vind ik veel belangrijker. Ik ben jammer genoeg geen twintig meer, maar zal er alles aan doen om de tijd waarin we het gat willen dichten zo kort mogelijk te maken."