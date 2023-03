Alonso gaat met Aston Martin voor podium: “We leven onze droom”

Voorafgaand aan de kwalificatie in Bahrein werd misschien wel nóg meer verwacht van Fernando Alonso, nadat hij de snelste tijd had gereden in de tweede en derde vrije training. In Q3 zette de tweevoudig wereldkampioen zijn Aston Martin echter op P5, op 0.628 seconde achterstand van polesitter Max Verstappen. Wel hield Alonso onder meer de Mercedessen van George Russell (zesde) en Lewis Hamilton (zevende) achter zich. Lance Stroll kwalificeerde zich in de andere Aston Martin als achtste.

Op de vraag van Motorsport.com of hij zondag voor het podium kan gaan, antwoordde Alonso: “We zullen zien, ja. Ik lach, want voor het podium gaan in de eerste race… Dat voelt te mooi om waar te zijn. Maar zeker, met wat we tot dusver hebben gezien van onze wagen... En op basis van het verleden weten we dat de Aston Martin uitstekend met de banden kan omgaan. Dus als we een mogelijkheid krijgen, dan grijpen we die zeker.”

“In de trainingen wisten we dat we rond de derde, vierde of vijfde plek zouden staan”, vervolgde Alonso. De 41-jarige coureur uit Oviedo geniet volop in de AMR23. “Het was geweldig. Het hele weekend is onwerkelijk voor ons. In elke sessie voelde onze auto te mooi om waar te zijn. Voor de kwalificatie was het onze verwachting om een halve seconde achter Red Bull te staan en dat klopte redelijk.”

“Het voelt voor mij heel vreemd om te zeggen dat we als vijfde starten en dat we misschien op meer mikken”, aldus Alonso. “Want eerlijk gezegd dachten we dat de top-drie dit jaar onbereikbaar zou zijn, gezien de voorsprong die ze vorig seizoen hadden. Misschien konden we proberen het middenveld aan te voeren. Nu staan we echter op P5 en zeggen we dat we misschien met Ferrari gaan vechten voor het podium, dat is ongelooflijk.”

Alonso waakt wel voor te veel euforie in aanloop naar de race. “We moeten blijven werken, met beide voeten op de grond blijven en de wedstrijd op de best mogelijke manier uitvoeren”, zei hij. “We mogen geen fouten maken, hebben een goede start en goede pitstops nodig en dan zien we wel waar we eindigen. Maar tot dusver leven we onze droom.”

Video: Fernando Alonso na de kwalificatie in Bahrein