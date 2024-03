Alonso pleit voor meer F1-testmogelijkheden jonge coureurs

Formule 1-teams hebben al langere tijd opleidingsteams, waardoor zij jonge coureurs uit hun talentenpool de kans kunnen geven om de koningsklasse te bereiken. Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Oliver Bearman en Zane Maloney: slechts enkele namen die deel uitmaken van een opleidingsteam. Veel kansen om met een Formule 1-auto te rijden krijgen zij niet, mede door de beperkingen om te testen. Wel kunnen zij deelnemen aan een Testing of Previous Car (TPC), waarbij een auto van minstens twee jaar geleden ingezet moet worden.

Fernando Alonso vindt dat er wat moet veranderen aan de regels om de jonge coureurs meer kansen te geven om met Formule 1-auto's te testen. "Het zou goed zijn als er meer testmogelijkheden zouden zijn en sommige grote teams kunnen het zich ook veroorloven om een ontwikkelingsprogramma te implementeren met privétests in een oude auto voor Formule 2-coureurs", zegt Alonso. Volgens hem is dat echter nog niet genoeg. "Dat is geen gedegen voorbereiding of echte test. Maar zo gaat het op dit moment in deze sport en dat terwijl we zoveel raceweekenden hebben waar we aan deelnemen."

Iets wat het opleiden van die jonge coureurs verhindert, is volgens Alonso het budgetplafond. Teams mogen niet over de vastgestelde limiet gaan, anders kunnen zij financiële of sportieve straffen opgelegd krijgen. Daardoor moeten teams prioriteiten stellen en blijft er - samen met de drukke kalender - nog maar weinig ruimte over voor tests voor jonge coureurs. "De teams werken al op volle toeren, zowel wat betreft het budgetplafond als de werkdruk van het personeel dat de 24 races moet werken", legt Alonso uit. "Het is daarom bijna onmogelijk om zoals vroeger een testteam op te zetten om de jonge coureurs goed voor te bereiden", aldus de tweevoudig F1-kampioen.

Voor de start van het seizoen klonk er weer kritiek van Alonso op het schema en het gebrek aan testmogelijkheden voor de teams. Zij krijgen maar drie testdagen in Bahrein voordat het seizoen begint, iets wat de 42-jarige Aston Martin-coureur hekelt. "Zelfs de wintertests zijn erg kort. Als je een rookie in de auto zet, heeft hij precies anderhalve testdag voordat het seizoen begint. Het is goed mogelijk dat dit één of twee teambazen afschrikt om jonge coureurs in te zetten. Er zijn dingen die niet zo goed gaan en soms laten wij als coureurs onze stem horen. Ik hoop dat die ook gehoord worden."