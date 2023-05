Toen Fernando Alonso na het seizoen 2018 afscheid nam van de Formule 1, besloot hij zich te wagen aan de Dakar-rally. Bovendien heeft hij zich meermaals gewaagd aan de Indy 500 in jacht op de felbegeerde Triple Crown en reed hij twee keer mee in de 24 uur van Le Mans en won hij beide keren. Nu hij weer in de Formule 1 is teruggekeerd en het naar zijn zin heeft bij Aston Martin, dat hem een competitieve auto heeft gegeven, wil de 41-jarige Spanjaard nog niet denken aan zijn definitieve afscheid van de Formule 1.

Toch rijst wel de vraag wat zijn plannen na zijn F1-pensioen zijn. De tweevoudig wereldkampioen streefde namelijk de Triple Crown – een zege in de F1 Grand Prix van Monaco, 24 uur van Le Mans en Indy 500 – na, maar die plannen lijken op een lager pitje te zijn gezet. "Ik zou waarschijnlijk een paar pogingen nodig hebben en me volledig aan dit doel moeten wijden", zegt Alonso tegen Sky Sports, die in zijn drie voorgaande pogingen – waarvan er een al mislukte omdat hij zich niet kwalificeerde – heeft ontdekt dat een zege in 'The Greatest Spectacle in Racing' geen vanzelfsprekendheid is. "Ik zou daarvoor waarschijnlijk een aantal oval races moeten doen. En misschien ontbreekt die absolute toewijding als ik mijn Formule 1-carrière dit keer beëindig."

"Ik weet dat ik het einde van mijn carrière nader, maar ik weet niet of het nog twee, drie of vier jaar duurt", vervolgt Alonso. "Daarna doe ik misschien de Dakar Rally weer. Na het winnen van de 24 uur van Le Mans en Daytona en mijn deelname aan de Indy 500 zou het uniek zijn als ik het geluk had om ook de Dakar te winnen. Het is het tegenovergestelde van de Formule 1 en daarom vind ik de Dakar zo leuk."

Tot die tijd wil Alonso zich vooral richten op zijn werk bij Aston Martin. Hij heeft bovendien eerder aangegeven dat hij wel een rol bij het team zou overwegen als hij gestopt is als coureur. Op die manier hoopt hij het Britse merk naar de top te helpen en zijn steentje bij te dragen. "Ik geniet echt van mijn werk daar", benadrukt Alonso. "Na mijn vertrek kan ik misschien een team helpen, omdat ik zoveel jaren ervaring in de sport heb. Maar ik weet niet in welke rol en of dat zelfs mogelijk is. Buiten dat kan ik misschien nog plezier beleven aan enkele Dakar-deelnames", besluit de Aston Martin-coureur.