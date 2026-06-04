Fernando Alonso wist in de Grand Prix van Canada de finishlijn niet te halen. De Aston Martin AMR26 was nog in orde, maar dat gold niet voor de fysieke gesteldheid van Alonso: hij had last van rugklachten door een gewijzigde zitpositie in de cockpit. Omdat de punten ver buiten bereik waren, besloot men om Alonso naar de garage te roepen en hem de pijn te besparen van verder doorrijden.

In aanloop naar de Grand Prix van Monaco geeft Alonso aan dat Aston Martin een week geleden al heeft gewerkt om dit probleem op te lossen. "We hadden online vergaderingen en probeerden een andere positie in de auto te vinden", legt Alonso uit tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik woon hier, dus het was voor mij heel gemakkelijk om dinsdag even langs de garage te gaan en 's middags wat werk te verrichten."

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Alonso voegt toe dat er "vier verschillende" zitposities zijn getest en dat er sinds Canada "veel veranderd" is. "Daarom ben ik heel ontspannen en optimistisch dat het probleem uit Canada, toen ik me erg ongemakkelijk voelde en pijn had, er niet meer is", zegt Alonso. "We zijn bijna teruggegaan naar de zitpositie van 2025. We hebben nu dus weer een bekende uitgangspositie. Het is geen experiment meer."

Klein verschil, grote gevolgen

Alonso heeft in zijn carrière al in veel verschillende F1-auto's gereden, maar dit soort problemen komen nauwelijks voor. Volgens de tweevoudig F1-kampioen kan dit echter al gebeuren als er een verschil van "één of twee millimeter" zit in een drukpunt. "Dan begin je gevoel te verliezen en dat was hier het geval", verklaart Alonso.

"Het was dus geen grote verandering. Ik denk dat ik niets zou merken als ik in de garage in verschillende stoelen van de afgelopen drie of vier jaar zou gaan zitten, omdat ze zo veel op elkaar lijken. Maar na twintig of dertig ronden kun je het verschil beginnen te voelen. Zoals ik al zei, denk ik dat het probleem nu opgelost zou moeten zijn."

Alonso haalde de finish in Canada niet vanwege rugklachten door de aangepaste zitpositie. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aston Martin kende een moeizame start van het nieuwe tijdperk in F1. Zo verliepen de testdagen in Barcelona en Bahrein met de nodige problemen en werden er door een tekort aan batterijen weinig ronden afgewerkt. Of dit soort problemen daardoor ook niet aan het licht gekomen zijn?

"Absoluut", vermoedt Alonso. "Ik denk dat de langste run in Bahrein acht ronden was. We waren toen in Bahrein binnen het team nog met bepaalde zaken bezig ter voorbereiding. Maar ja, we vochten in Canada niet om de punten of iets dergelijks. Ik denk dat ik waarschijnlijk was blijven rijden als ik in de punten had gelegen. Dan ga je gewoon door."

Gevraagd of de problemen met de zitpositie ook het gevolg zijn van het ontwerp van Adrian Newey en het feit dat hij de grenzen probeert op te zoeken, antwoordt Alonso bevestigend. "Dat is altijd zijn filosofie: probeer de grens te vinden", legt hij uit. "Wanneer je die grens hebt gevonden, doe je een halve stap terug. Zo werkt het. En dat is waar we ons op dit moment bevinden."

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"Dat geldt niet alleen hiervoor. Er zijn veel verschillende gebieden binnen het team waarop we de grenzen opzoeken, terwijl we weten dat we misschien direct betere prestaties zouden kunnen vinden als we teruggaan naar een bekendere situatie. Maar op bepaalde gebieden van de auto houden we liever vast aan deze filosofie, omdat we denken dat die in de nabije toekomst meer performance zal opleveren", besluit Alonso.