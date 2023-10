Alonso: “Pijnlijk weekend, maar konden niet wachten met upgrade”

Een sprintweekend is niet ideaal om een upgrade te introduceren, aangezien je dan maar één vrije training - in plaats van drie - hebt om alles te finetunen. Ondanks dat gegeven heeft Aston Martin een upgrade voor de AMR23 meegenomen naar het Circuit of the Americas. Fernando Alonso erkent dat dit ‘riskant’ was, maar zegt ook dat zijn team het de laatste tijd sowieso al lastig heeft. “Als je kijkt naar het weekeinde tot dusver, dan zeg je dat we nog een race hadden moeten wachten. Maar het is niet zo dat we met het vorige pakket gegarandeerd in de top-tien hadden gestaan”, aldus Alonso.

“We worstelen al een paar maanden, dus de hele fabriek werkt keihard om dit pakket gereed te hebben voor Austin. Dan kan je op het laatste moment niet zeggen: ‘Oké, we wachten tot Mexico’. Iedereen werkt dag en nacht om nieuwe onderdelen te produceren”, vervolgt Alonso. Dat Aston Martin in de eerste en enige vrije training in de VS werd gehinderd door problemen heeft ook niet geholpen. Alonso: “Het was een beetje riskant om de upgrade mee te nemen naar een sprintweekend, want je vertrouwt volledig op een perfecte VT1 waarin twee auto’s verschillende tests kunnen uitvoeren. Maar we hadden een heel chaotische training.”

“Vanaf dat moment lopen we denk ik achter de feiten aan”, zegt Alonso. Hij denkt dat Aston Martin in een regulier weekend meer plezier had beleefd aan de upgrade. “Ja, we denken van wel. Of dat willen we denken. Want met meer vrije trainingen heb je uiteraard de tijd om veel verschillende dingen te proberen met de afstelling en om het nieuwe pakket te optimaliseren. Dus ja, ik hoop dat we snel naar Mexico gaan. Daar hebben we drie vrije trainingen, waarin we veel dingen gaan testen. Hopelijk zijn we dan competitiever. Deze was pijnlijk.”

