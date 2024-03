Waar de meeste Formule 1-teams tijdens Q3 in Bahrein voor twee snelle rondes gingen, bleef het voor Aston Martin-rijder Fernando Alonso bij één vliegende ronde. Heel even stond hij daarmee in de top-drie, maar dat hield hij niet vast. Nadat de concurrentie voor nog een snelle ronde had aangezet, viel Alonso tot een zesde plek terug. Dat die plaatsen verloren gingen, is voor de Spanjaard echter geen ramp. Na afloop van de sessie is de routinier juist heel blij met zijn resultaat.

"Ik denk dat dit een mooie verrassing is. We zijn competitief en daar hadden we na de wintertests wat twijfels over, vooral over onze pace over één ronde", erkent de tweevoudig F1-kampioen. "In de vrije trainingen voelde de auto anders. We voelden al wel dat we competitiever zouden zijn." Helemaal vol vertrouwen was Alonso na de trainingen nog niet, want resultaten uit het verleden lieten zien dat goede trainingen niet altijd omgezet werden in goede resultaten: "Normaal gesproken rijden we wel eens met een hogere motorstand of met minder benzine en werden we in de kwalificatie met de realiteit geconfronteerd. We waren dus wat terughoudend over wat we verwachtten van de kwalificatie, maar we waren dus wel competitief."

Vooral de prestatie tijdens het laatste deel van de kwalificatie kwam als een verrassing. "We zaten erbij in Q3. We zaten binnen een tiende van [Lewis] Hamilton, een Ferrari en de McLarens. Dat was best wel een verrassing, dus ik ben ontzettend blij", vertelt Alonso. "Het is een goede start en ook wel wat onverwacht." Of de zesde startplek omgezet kan worden in een mooi resultaat, dat weet de Aston Martin-man nog niet. "We hadden so-so runs in de winter en ook in de trainingen zag het er niet heel erg goed uit", aldus een eerlijke Alonso. "Het gaat een spannende race worden. Het racen in een groep is nooit makkelijk voor de banden, ik ben benieuwd hoe we daar mee omgaan."

Er was volgens Alonso een doorslaggevende factor waarom nu alles op zijn plek viel. "De auto voelde meer connected. In de testdagen was het moeilijk om aan te voelen wat de auto nodig had", legt de 32-voudig Grand Prix-winnaar uit. "Dit weekend zien we dat alle set-up veranderingen precies doen wat we verwachten. Het finetunen is dan heel prettig, want het geeft vertrouwen voor dit weekend."