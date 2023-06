Luid gejuich klonk er keer op keer van de tribunes wanneer Fernando Alonso en Carlos Sainz het Circuit de Barcelona-Catalunya op gingen voor hun ronden in de vrijdagtrainingen. Alonso gaf het Spaanse publiek, dat massaal aanwezig was, ook genoeg redenen tot juichen. In de eerste training moest hij nog genoegen nemen met de zesde tijd, maar later op de middag sprong hij naar de tweede positie. Het gat naar de snelste man, Max Verstappen, bedroeg minder dan twee tienden van een seconde.

Wel was het verschil over het hele veld klein te noemen. Verstappen was in de tweede vrije training 1,1 seconde sneller dan Alexander Albon, de nummer negentien. Alonso weet daarom dat elke ronde in de kwalificatie telt en dat hij zich geen fouten kan veroorloven, wil hij een goede uitgangspositie hebben om zondag zijn 33e Formule 1-zege op te eisen. "Het zit zo dicht bij elkaar, één of twee foutjes zorgen ervoor dat je compleet ergens anders staat in de tijdenlijst", zegt Alonso. "We moeten dus niet te veel op de rondetijden letten. We hebben het volledige programma doorgelopen, dat is het goede. We hebben over de banden geleerd. De baan is misschien iets langzamer dan verwacht, dus we hebben nog wat tijd te vinden, meer aan de afstelling aan te passen. Het was een productieve vrijdag."

Net als veel andere teams heeft Aston Martin enkele updates meegenomen naar Barcelona. Met name aan de voorvleugel zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Alonso is tevreden over het gevoel in de AMR23 met deze updates. "Ze werken absoluut", oordeelt de Spanjaard na de vrijdagtrainingen. "Dat is altijd al het geval geweest sinds Bahrein. We zijn dus blij met de upgrades en morgen zullen we wel zien waar we staan, wanneer iedereen voluit gaat."

Langs de baan was het een enorme groene en rode zee voor Alonso en Sainz. Alonso heeft vernomen dat 67 procent van de merchandise langs het circuit van het groene Aston Martin komt. "Dat is geweldig. Het brengt me terug naar de jaren 2005, 2006 en 2007, toen alles één kleur was. Ik voel die steun, die speciale energie. Het was fantastisch om hier in de ochtend het fanforum te hebben. Tijdens het rijden kon ik ze niet horen, maar ik voel het enthousiasme. Hopelijk kan ik ze op een goede show trakteren."

Voor Alonso was het duidelijk een prima dag, voor teamgenoot Lance Stroll was het meer een dag van vraagtekens. Een grafiek van FOM in de tweede vrije training vatte het goed samen. De groene lijn gaf de plekken op het circuit aan waar Alonso sneller was, de witte lijn waar Stroll sneller was. Het circuit kleurde volledig groen. "Het was een beetje een lastige dag voor ons", vat Stroll zijn vrijdag zelf samen. "We moeten kijken wat we voor morgen kunnen doen." De Canadees is ervan overtuigd dat ze voor de kwalificatie nog wat snelheid kunnen vinden. "Zeker weten. We hebben behoorlijk wat te analyseren."