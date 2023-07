In 2001 maakte Fernando Alonso namens Minardi zijn debuut in de Formule 1. Hij kwam door zijn prestaties bij Renault terecht, al was dat voor het seizoen 2002 in eerste instantie alleen als reservecoureur. In 2003 werd hij gepromoveerd tot vaste rijder van het Franse team, wat een goede zet bleek: hij pakte op de Hungaroring zijn eerste Formule 1-zege. Hij zou vervolgens twee keer wereldkampioen worden namens Renault, waarna hij een tussenjaar bij McLaren verkoos boven nog een jaar bij het team uit Enstone.

Hij keerde terug bij Renault, maar het echte succes bleef uit waarop hij de overstap maakte naar Ferrari. Daar kwam hij in 2010 en 2012 dicht bij een nieuwe titel, maar die bleven uit. De tweevoudig wereldkampioen vestigde al zijn hoop in het hernieuwde Honda-project bij McLaren, maar dat liep uit op een ramp. Alonso was gefrustreerd over het gebrek aan snelheid en betrouwbaarheid en vond het na het seizoen 2018 wel mooi geweest met de Formule 1. Na een afwezigheid van twee jaar keerde hij terug bij Renault, dat toen werd omgedoopt tot Alpine. Ook daar wilde het niet echt vlotten en dus gokte hij het op een project met ambitieuze plannen om binnen afzienbare tijd kampioen te worden: Aston Martin.

Daar leeft de 41-jarige Asturiër weer helemaal op. In de eerste tien races van het seizoen stond hij zes keer op het podium en kon hij de zege meermaals ruiken, maar niet vastgrijpen. Twintig jaar na zijn eerste F1-zege zou Alonso in Hongarije voor zijn 33ste kunnen gaan. Of Alonso ergens spijt van heeft gehad in zijn reis naar Aston Martin? "Ik zou niks veranderen", antwoordt de Spanjaard stellig. "Ik heb nergens spijt van. Niemand heeft een glazen bol en weet hoe de teams in het daaropvolgende jaar zullen presteren."

"Toen ik Renault verliet, wat mijn eerste beslissing was", vervolgt Alonso, "ging ik naar McLaren en in dat seizoen streden we om de kampioenschappen. Dus voor wat betreft hoe competitief we waren, was het een goede zet." Na twee seizoenen bij voormalig werkgever Renault maakte Alonso de overstap waar alle F1-coureurs van dromen: Ferrari. "Ik denk dat geen enkele coureur een aanbod van Ferrari zou afslaan", stelt de tweevoudig Le Mans-winnaar. "We hebben in vijf jaar tijd om drie titels gestreden. Toen ging ik naar McLaren-Honda, een project waarvan we allemaal dachten dat het interessant en krachtig zou kunnen zijn. Dat pakte niet goed uit, maar oké, dat soort dingen kunnen gebeuren in deze sport."

Beste beslissing

Na dat afscheid van McLaren, dat in 2018 was overgestapt op Renault-motoren maar nog niet tot genoeg successen leidde, waagde Alonso zich weer aan de Indy 500, de 24 uur van Le Mans en de Dakar Rally. "Ik stopte met de Formule 1 omdat er te veel in mijn hoofd speelde en ik te veel uitdagingen wilde proberen. Het was een prachtige tijd in mijn carrière. Ik probeerde het langeafstandsracen en de Indy, met best was succes ook. Daar ben ik blij om."

In 2021 keerde hij terug bij Alpine, wat hij 'altijd als zijn familie' heeft beschouwd. "Mijn laatste beslissing, om naar Aston Martin te gaan, was volgens iedereen de slechtste. Het was de beste, misschien wel van mijn carrière", meent Alonso. "Dat laat maar zien hoe moeilijk het is om een team te kiezen, en het gebrek aan kennis van iedereen die thuis zit."