Alonso over nieuwe generatie F1-auto's: "Moeilijk te begrijpen"

In 2022 werden de technische regels van de Formule 1 drastisch aangepast. De focus kwam veel meer te liggen op de onderkant van de auto, waarbij het grondeffect zo’n 60 procent van de totale downforce levert. De radicale conceptwijziging heeft ervoor gezorgd dat de teams flink hebben geworsteld met consistent presteren. Achter het dominante Red Bull waren afgelopen seizoen om de beurt Aston Martin, McLaren, Ferrari en Mercedes het op één na snelste team en dat had alles te maken met het afstellen van de bolides voor de verschillende soorten circuits.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso denkt dat dit een weerspiegeling is van het nieuwe tijdperk, waarin de auto’s veel moeilijker af te stellen zijn. Bekend is het voorbeeld van de Mercedes W14. Die auto bleek uiterst wispelturig en had slechts een klein venster waarin optimale prestaties werden behaald. "[De auto's zijn] absoluut moeilijk te begrijpen. En het is nog moeilijker om feedback te geven aan het team", aldus Alonso. "Soms rijden we in deze auto's en hebben we het gevoel dat alles goed gaat. Maar dan stop je en zie je het klassement en misschien sta je wel op P14. En soms heb je het tegenovergestelde. Dan rijd je met een heel moeilijke auto waarvan de balans compleet zoek is en dan stop je en sta je in de top drie. Er is een heel gevoelige manier om de auto's af te stellen."

Alonso denkt dat het onvoorspelbare gedrag kan worden toegeschreven aan zowel het aerodynamische platform als aan de noodzaak om de ophanging laag en stijf te houden, de enige manier waarop het grondeffect kan worden geoptimaliseerd. "Ik denk niet dat het alleen aan de aerodynamica ligt. Ik denk dat het ook komt doordat de ophanging zo stijf en zo laag is. Je mist een beetje wat de auto je aan feedback geeft – wat is de echte balans van de auto, wat is de interactie tussen de banden en de aerodynamische interactie, de vering en de mechanische grip? Deze drie parameters zijn soms een beetje verwarrend in je handen en in je lichaam. Ik denk dat het een zeer complexe generatie auto's is."