Alonso optie voor Mercedes? "Kan helpen bij nieuwe regels"

Aan het einde van het huidige seizoen vertrekt Lewis Hamilton bij Mercedes, om bij Ferrari in te stappen en daar een gooi naar zijn achtste wereldtitel te doen. Verschillende coureurs worden aan het stoeltje gelinkt, maar in de Beyond the Grid-podcast legt chief technical officer van de Formule 1 Pat Symonds uit dat volgens hem Fernando Alonso de beste keuze is, zeker gezien de nabije toekomst. "Ik heb die man hoog zitten. Ik denk dat hij enorm snel is. Zoek je iemand die in 2025 de beste resultaten kan boeken en je kan helpen aan het bouwen aan de nieuwe auto voor 2026 - met hele nieuwe technische regels, dan is hij je man", vertelt de ingenieur, die in zijn Renault-tijd nog met Alonso werkte.

Aan het aantrekken van Alonso zit volgens Symonds ook een keerzijde. De Brit denkt dat aan de andere kant van de pitbox wel eens met opgetrokken wenkbrauwen gekeken kan worden naar de komst van de routinier. "Je komt wel met een probleem te zitten. Dat probleem is George. Hij zit daar al een paar jaar en kan denken van wat ga ik nu doen?", aldus de technische topman Hij denkt dat met de komst van Alonso het voor Mercedes van levensbelang is om Russell binnen boord te houden. "Men onderschat altijd hoe belangrijk continuïteit is."

Waarom is volgens Symonds continuïteit zo belangrijk? "Als engineers en coureurs met elkaar samen werken, is dit heel erg belangrijk. Je moet ervoor zorgen dat de engineers goed over de coureurs verdeelt", stelt Symonds, die benieuwd is naar de verdeling van de engineers als Hamilton vertrekt. "Je moet ervoor zorgen dat je de planning voor de opvolger al klaar hebt. Als ik Toto was, zou ik het [aantrekken van Alonso] doen, maar ook bedenken wat de volgende stap moet zijn. Je moet namelijk goed nadenken over wat je hierna wil doen."