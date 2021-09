Bij het eerste bezoek van de Formule 1 aan Circuit Zandvoort sinds 1985 liet Alpine heel behoorlijke dingen zien. Tijdens de trainingen op vrijdag zaten Fernando Alonso en teamgenoot Esteban Ocon er al goed bij, om die vorm de rest van het weekend vast te houden. Alonso mocht vanaf de negende positie aan de race beginnen en na een chaotische openingsfase leek hij lang op weg naar de zevende plek. In de slotfase ging de tweevoudig wereldkampioen nog voorbij aan Carlos Sainz, maar helemaal soepel verliep dat niet. Buiten beeld ging de inhaalpoging zes ronden voor het einde bijna fout in de Hugenholtzbocht, zo liet Alonso na afloop van de race weten.

“Zes ronden voor het einde deed ik aan de binnenkant van bocht 1 een poging bij Carlos. Ik dacht dat ik de actie ging voltooien, maar op het laatste moment liet hij de remmen los en remde hij nog later, waardoor we elkaar daar bijna raakten”, vertelde Alonso. “Daarna zat ik er in bocht 3 te dicht op, daardoor blokkeerde ik de voorwielen en ging ik iets wijder dan normaal. Ik reed buiten de baan, maar er zit nog twee meter van de banking tot de muur. Uiteindelijk zat ik 10 centimeter van de muur met twee blokkerende voorwielen. Het is dus niet dat ik daar iets magisch deed, het was puur geluk omdat ik geen controle over de auto had.”

Tevredenheid en trots na zesde plek

Uiteindelijk wist Alonso dus nog voorbij te gaan aan zijn landgenoot, waardoor hij als zesde de geblokte vlag passeerde. Een resultaat dat de Alpine-coureur meer dan tevreden stemt. “P6 is denk ik beter dan de verwachtingen, want we eindigden voor een van de Ferrari’s en waren het hele weekend competitief. Het voelt oké en het zijn goede punten”, zei hij. Makkelijk kwam het resultaat niet tot stand. “We namen grote risico’s in de eerste ronde. Dat vonden wij noodzakelijk, want we wisten dat het belangrijk was om de posities te consolideren. Daarna draaide het op een goede manier om bandenmanagement. Ik ben blij met hoe we de race hebben uitgevoerd.”

Meer dan een zesde plaats had er volgens Alonso niet in gezeten, ook niet als hij de race verder naar voren had mogen aanvangen. “Ik denk dat het ons doel is om Q3 te halen, punten te scoren en consistent te zijn. We lieten de Ferrari’s en de groep vooraan een beetje gaan, want dat is niet onze race. In plaats daarvan richtten we ons op het managen van de banden en het uitvoeren van de best mogelijke race. Ik denk dat we op de plek zijn geëindigd die we verdienen en daar mogen we best trots zijn.”