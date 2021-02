Alonso lijkt te ontsnappen aan gebroken kaak na aanrijding

Alonso kwam donderdag rond het middaguur in aanraking met een auto, toen hij op de straten rond het Zwitserse stadje Lugano aan het trainen was. Volgens informatie van bronnen stak een auto onverwacht over op de Via La Santa en moest Alonso vol in de remmen. Een harde impact was niet meer te vermijden, ook niet voor wat betreft het gezichtsveld. Aanvankelijk vreesde men voor breuken in die zone, waardoor Alonso zo snel als mogelijk is overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor röntgenonderzoek.

Bronnen die dicht bij de coureur staan melden vrijdagochtend aan Motorsport.com dat die eerste onderzoeken geen gebroken kaak aan het licht hebben gebracht. Wel zou het gebied rond de mond een kleine correctie behoeven, waarvoor Alonso later wordt overgebracht naar een gespecialiseerde kliniek in Bern. Dat zou ook de tandimplantaties, die later moeten plaatsvinden, mogelijk moeten maken. Alonso zou door de klap namelijk enkele tanden zijn kwijtgeraakt.

Vrijdag volgen er nog aanvullende medische onderzoeken, zoals het Formule 1-team van Alpine afgelopen donderdag al naar buiten bracht. "Het Alpine F1-team kan bevestigen dat Fernando Alonso betrokken is geraakt bij een verkeersongeluk, terwijl hij in Zwitserland aan het fietsen was. Fernando is bij bewustzijn en in orde. Hij wacht op verdere medische onderzoeken, die vrijdagochtend worden uitgevoerd. Alpine zal op dit moment geen verdere informatie verstrekken", zo viel in dat statement te lezen.

Alonso heeft nog exact een maand om fit te worden voor zijn geplande Formule 1-rentree. Op vrijdag 12 maart staat immers de eerste winterse testdag voor het Formule 1-seizoen 2021 op het programma, die wordt verreden op het Bahrain International Circuit. Alonso keert na twee seizoenen afwezigheid terug op het hoogste niveau van de autosport. De wereldkampioen van 2005 en 2006 stapt bij Alpine in als teamgenoot van Esteban Ocon.