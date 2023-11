De Formule 1-race in Las Vegas staat dit weekend voor het eerst in 42 jaar weer op de agenda. Liberty Media doet er alles aan om het een groot spektakel van het weekend te maken, met shows naast de baan waar de fans ook buiten het racen aan hun trekken kunnen komen. Ook heeft het Amerikaanse bedrijf alles uit de kast getrokken om de auto's over de iconische Strip te laten rijden. Max Verstappen vindt het maar niets, maar Fernando Alonso is juist van mening dat deze race de extra aandacht wel verdient. "Ik moet zeggen dat plekken als deze, met de investeringen die gedaan zijn, het verdienen om wat anders te worden behandeld", vertelt de Spanjaard voorafgaand aan het racegeweld. Het weekend werd geopend met een gigantische openingsceremonie, met optredens van wereldsterren als Kylie Minogue. Alonso heeft daar geen bezwaar tegen. "Het heeft wat extra show nodig, zoals wij vandaag hadden. Ik ben er voor dit soort events oké mee", aldus de routinier.

Alonso krijgt bijval van zijn collega-coureur Charles Leclerc. De Monegask vond het wel veel werk, maar snapt de keuze om zo uit te pakken in Vegas. "Als je dat hier niet doet, dan doe je het nergens", vertelt de Ferrari-coureur tijdens de mediasessies in de gokstad. "Op plekken zoals Vegas en Miami moet F1 alle kansen pakken die er zijn. Als dat betekent dat er meer show nodig is, dan is dat geweldig." Volgens de winnaar van vijf Grands Prix is ook de kans aanwezig dat er een nieuwe groep fans aangeboord wordt: "Het kan mensen aantrekken die eerst niet in autosport geïnteresseerd waren en nu de auto's zien en wel interesse krijgen. Daardoor komen er de komende jaren potentieel meer fans bij, dus ik denk dat wat F1 tot nu toe gedaan is goed is geweest."

Leclerc waarschuwt wel dat het niet uit de hand moet lopen. De nummer zeven uit de WK-stand weet waar voor hem de grens ligt. "Het was nu woensdag en dan is zo'n openingsceremonie goed. Straks zitten we tien minuten voor de race, dan moeten we in onze zone zitten en niet afgeleid worden door alles wat er om ons heen gebeurt. Vanaf het moment dat we naar de baan gaan, moeten we met rust worden gelaten", aldus de Ferrari-coureur.