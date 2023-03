Alonso nipt sneller dan Verstappen in derde oefensessie GP Bahrein

Na een interessante eerste dag in Bahrein, waarop niemand minder dan Fernando Alonso de snelste tijd liet noteren met de Aston Martin, zijn alle ogen gericht op de eerste kwalificatie van het jaar voor een eerste serieuze impressie van de onderlinge krachtsverhoudingen in het nieuwe seizoen. Voordat het zover is, moest echter eerst nog de derde training worden afgewerkt, die in Bahrein doorgaans niet van heel groot belang is, aangezien deze op een ander moment van de dag plaatsvindt dan de kwalificatie en race.

Lando Norris ging als eerste naar buiten toen om 14.30 uur lokale tijd het laatste oefenuur begon te lopen. De McLaren-coureur opende met 1.34.633, waar Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton achtereenvolgens onder doken door op de zachte band respectievelijk 1.34.102 en 1.33.508 te rijden. Ferrari-duo Carlos Sainz en Charles Leclerc nam daarna plaats op de tweede en derde stek door rond te gaan in 1.33.523 en 1.33.574. Na twintig minuten was het de beurt aan Alonso om aan te zetten op de zachte band. De Spanjaard ging paars in de eerste en tweede sector om daarna met 1.33.121 de eerste positie in de tijdentabel te claimen.

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez waren op dat moment ook net buiten. Opvallend genoeg begonnen zij de dag op de harde compound. De Nederlander ging op die band naar de vijfde tijd, terwijl Perez de negende tijd liet noteren. “I have no grip”, meldde Verstappen tijdens zijn eerste run aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, een boodschap die waarschijnlijk gerelateerd was aan het feit dat hij op de wit gemarkeerde band onderweg was. AlphaTauri-rookie Nyck de Vries trapte af met twee runs op de soft en stond halverwege de sessie zeventiende in de tijdenlijst.

Met nog zeventien minuten te gaan keerden de rijders terug op de baan om nog een keer aan te zetten op de zachte band. Alfa Romeo-rijder Zhou Guanyu ging rond in 1.33.180, waarmee hij naar de tweede plek klom, waarna Lance Stroll een nieuwe snelste tijd reed met 1.32.919, waardoor het Aston Martin Formule 1-team eerste en tweede kwam te staan op het tijdenscherm. Vervolgens ging het Mercedes-duo er weer voor zitten. Russell ging naar P1 met 1.32.731, maar zag zijn tijd al snel verbeterd worden door Hamilton, die 1.32.555 op de klokken bracht.

Verstappen was de volgende die op de zachte band een snelle ronde zou oefenen voor de kwalificatie. De tweevoudig wereldkampioen legde met 1.32.345 beslag op de eerste positie, maar Alonso was op dat moment ook bezig aan een goede ronde en bleek op de streep nog vijf duizendsten sneller dan de Limburger. “We staan momenteel eerste”, kreeg Alonso door van zijn engineer. “Oh really? Great”, reageerde de Spanjaard droogjes. Perez deed hierna een aanval op de snelste tijd, maar zou op een tiende van Alonso en Verstappen op P3 strandden.

Hamilton stond na de snelle tijden van Alonso en de Red Bull-coureurs vierde. Leclerc bleef op bijna drie tienden van de snelste mannen steken op de vijfde tijd. Russell, Stroll en Sainz volgden met de zesde, zevende en achtste tijd. McLaren-nieuweling Oscar Piastri was goed op de dreef met de negende tijd, maar werd op de hielen gezeten door een flink aantal andere coureurs: het verschil met Yuki Tsunoda op P16 was slechts vier tienden. De Vries had 1.34.082 als beste tijd, waarmee hij in de slotfase van de training naar de twintigste en laatste plaats in de tijdenlijst zakte.

De eerste F1-kwalificatie van 2023 begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

