Alonso toe aan nieuwe F1-verbrandingsmotor na malheur in Jeddah

Fernando Alonso viel tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië vijftien ronden voor het einde van de race vrijwel gelijktijdig met Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas uit. Hij lag tot dat moment op koers voor een solide puntenfinish, tot zijn Alpine F1-bolide de geest gaf en hij in de pits tot stilstand kwam. Aanvankelijk leek het probleem motorisch van aard, maar bij AutoHebdo verklaart CEO Laurent Rossi dat de vork anders in de steel zit. “Het is niet de motor, maar de waterpomp. Dit leidde tot een defect in de koeling en een opeenstapeling van gebeurtenissen: de motor werd minder gekoeld, de olie warmde op, enzovoort, waardoor er meer problemen ontstonden.”

De engineers van Alpine zagen de problemen al aankomen tijdens de race, maar aanvankelijk kon Alonso zijn race gewoon voortzetten. Uiteindelijk dreigde het euvel echter dermate groot te worden, dat de tweevoudig wereldkampioen alsnog werd geïnstrueerd om zijn auto naar de pits te brengen. In de fabriek werd een probleem met de waterpomp opgemerkt, maar desondanks is de verbrandingsmotor nu onbruikbaar. “Het probleem is dat de waterpomp in de motor is geïntegreerd”, legt Rossi uit. “De waterpomp viel uiteindelijk uit elkaar en viel in de motor. Als we het hadden willen repareren, hadden we het zegel moeten verbreken. De motor is voor ons verloren. Hoewel de fysieke integriteit niet direct wordt aangetast, is het voor ons een motor minder.”

Geen structurele motorproblemen bij Alpine

De situatie is zuur, want na de GP van Bahrein wisselde Alonso ook al van verbrandingsmotor. Het nieuwe exemplaar is niet langer bruikbaar, waardoor hij in Australië opnieuw voor een motorwissel staat. Mogelijk krijgt hij de opgelapte motor uit Bahrein weer in de bolide, anders is hij alweer toe aan zijn derde en laatste toegestane verbrandingsmotor.

Alpine gaf voorafgaand aan het F1-seizoen toe dat men met de nieuwe krachtbron meer heeft ingezet op puur vermogen dan op betrouwbaarheid. Hoewel Alonso voor Melbourne opnieuw van verbrandingsmotor moet wisselen, ontkent Rossi dat Alpine problemen heeft. “Het is een probleem met de nieuwe onderdelen die voor het eerst hun werk doen en die we nog niet hebben kunnen valideren, zoals bij alle teams het geval is. Het voordeel is dat het noch structureel, noch intrinsiek is. De motor zelf, het ontwerp of de architecturale keuzes die zijn gemaakt, hoeven niet in twijfel te worden getrokken omdat de motor doet wat ervan wordt verwacht.”