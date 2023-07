Alonso: Nieuwe Pirelli-banden raken Aston Martin en Red Bull

Pirelli zag zich genoodzaakt om de constructie van de Formule 1-banden te versterken vanwege de toegenomen hoeveelheden downforce op de F1-bolides ten opzichte van vorig jaar. De komst van een sterkere band stond oorspronkelijk voor 2024 gepland, maar vanwege de veiligheid is de nieuwe bandenconstructie naar voren gehaald en op Silverstone al geïntroduceerd. Alhoewel in de paddock het consensus lijkt te zijn dat dit geen grote invloed heeft gehad op de rangorde, plaatst Fernando Alonso nu vraagtekens bij de minder overtuigende prestaties Aston Martin en Red Bull Racing sinds die race.

Alonso kijkt met gemengde gevoelens terug op de kwalificatie op de Hungaroring, waarin hij de achtste tijd klokte. "Ik was blij met de auto", antwoordt de Spanjaard na een vraag van Motorsport.com. "We hebben een aantal dingen veranderd voor de kwalificatie en ik had een goed gevoel, ik voelde me snel. Het gemiddelde gat naar de pole was vier tot vijf tienden. Vandaag was het vier tienden, dus het was een normale kwalificatie voor ons. Maar er staan uiteraard wel zeven auto's voor ons. Dus ook al was het een normale kwalificatie voor ons, was het een uitstekende kwalificatie voor enkele van onze grootste concurrenten. Op basis van het resultaat is het dus geen geweldige zaterdag geweest."

Gevraagd hoe het zit met de vooruitgang van Aston Martin, met name ten opzichte van McLaren, geeft Alonso toe dat zijn team wat is teruggevallen. Hij wijst daarbij naar de nieuwe Pirelli-banden. "We staan één tiende van McLaren vandaan, dus het is niet zo slecht als het resultaat doet lijken", meent de Asturiër. "Maar we moeten beter worden. Er bestaat geen twijfel over dat we de afgelopen races een stap terug hebben gedaan terwijl de rest een stap vooruit heeft gezet."

"Het is ook toeval dat toen de nieuwe Pirelli-banden op Silverstone kwamen, we bij een paar teams meer problemen zagen en bij een paar teams zagen dat ze nu erg blij zijn met de auto", benadrukt Alonso. "Niet alleen wij. Ik denk dat Red Bull ook duidelijk is geraakt door die banden, zij hebben in elke kwalificatie een één-twee gepakt en staan nu niet eens op pole-position", zet hij toch zijn vraagtekens achter het effect van die nieuwe banden. "Checo [Perez] worstelt om de top-tien te bereiken. Op Silverstone eindigde [Verstappen] slechts drie seconden voor Lando [Norris in de race]. Ik zie dingen die een beetje ongebruikelijk zijn sinds Silverstone, dus we zullen zien."

Het leidt wel tot de vraag waar die vermoedens vandaan komen. Volgens Alonso is het een combinatie van wat de stopwatch aantoont en het gevoel in de auto. "Je kunt een klein beetje voelen dat de auto anders is op deze banden. Maar zoals gezegd is het soms moeilijk om neutraal te blijven. We hebben de auto duidelijk niet veel verbeterd ten opzichte van onze belangrijkste concurrenten. We zien nu elke donderdag nieuwe onderdelen voor alle teams. Het is dus erg makkelijk om te zien welke teams meer en meer onderdelen meenemen naar de races. Maar als ik naar Red Bull kijk: zij waren steeds eerste en tweede in alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race. Dit weekend was dat in geen van de vrije trainingen het geval. En op Silverstone zat hij maar drie seconden voor Lando. Red Bull heeft sinds Silverstone wat performance verloren, dat is een feit", besluit Alonso.

