Alonso: Niet verwacht dat ik op m’n 40ste nog in F1 zou racen

Alonso is na de 41-jarige Kimi Raikkonen de op één na oudste coureur op de Formule 1-grid, maar de tweevoudig wereldkampioen gaf onlangs al aan dat hij zich nog altijd 25 voelt. De Spanjaard viert vandaag in Hongarije zijn veertigste verjaardag. Het team van Alpine heeft het motorhome feestelijk versierd voor de coureur, terwijl Sebastian Vettel voor wat feestvreugde wilde zorgen in de persconferentie. De Duitser hield het meegenomen confettikanon echter verkeerd om, waarna de hele vloer bezaaid lag met papieren snippers.

Alonso viert zijn veertigste verjaardag op het circuit waar hij in 2003 op 22-jarige leeftijd zijn allereerste overwinning in de Formule 1 behaalde. De Spanjaard deed dat destijds in dienst van Renault, dat dit jaar als Alpine opnieuw op de diensten van Alonso mag rekenen. Op de vraag of Alonso toen had verwacht dat hij op zijn veertigste nog in de F1 zou racen antwoordde hij: “Nee, waarschijnlijk niet. Je leeft in het heden, je denkt zeker op die leeftijd niet al te veel na over de toekomst en je focust je vooral op het raceweekend. Op zo’n moment denk je nauwelijks twee tot drie jaar vooruit.”

“Nu is het echter anders”, vervolgt Alonso. “Ik ben nu meer gewend aan de sport, aan de Formule 1 en al die dingen die het hier zo uniek maken. Toen ik in de sport arriveerde kwam ik uit een klein stadje uit het noorden van Spanje, zonder ervaring of zonder verleden in de autosport. Plotseling kom je in een sport terecht en ben je in shock voor vijf, zes, zeven jaar alvorens je aan alles gewend bent geraakt. Nu is het wel wat anders. Je weet hoe alles gaat, dan kun je er ook wat meer van genieten.”

Alonso pakte in 2005 uiteindelijk zijn eerste wereldtitel, om een jaar later meteen ook zijn tweede F1-kampioenschap te winnen. Eind 2018 nam hij afscheid van de Formule 1 en won hij onder andere de 24 uur van Le Mans, het WEC-kampioenschap en de 24 uur van Daytona, alvorens hij dit jaar zijn rentree maakte in de koningsklasse.

“Ik voel me goed, ik voel me absoluut geen veertig”, aldus Alonso, die zelf enigszins verrast was dat hij al zoveel kaarsjes mocht uitblazen. “Het getal verbaast me wel. Wanneer ik het zie, omdat het team het motorhome en mijn kamer zo mooi versierd heeft, is het getal groter dan hoe ik me voel. Maar het is zoals het is.”

Vettel ziet zichzelf niet tot zijn veertigste racen

Alonso deelde de persconferentie donderdag met Sebastian Vettel. Op de vraag of de 34-jarige Duitser zichzelf over zes jaar nog ziet racen antwoordde hij: “Nee, ik denk het niet. Je weet het nooit, maar op dit moment zeg ik nee.”