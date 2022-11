Alonso: “Niet onderschatten hoe moeilijk een F1-comeback is”

De tweevoudig wereldkampioen vertrok eind 2018 bij McLaren en keerde twee seizoenen later terug voor een stint bij Alpine. Aanvankelijk kwam de rijder maar moeilijk op stoom, zeker ook omdat de Formule 1 toch behoorlijk veranderd was. In de tweede helft van het seizoen ging de Spanjaard vervolgens in rap tempo vooruit. Na een bij vlagen sterk 2022 heeft Alonso een contract getekend voor de lange termijn. Hij rijdt vanaf volgend seizoen in dienst van Aston Martin. De coureur zit naar eigen zeggen op een hoger niveau dan eerder in zijn loopbaan, maar hij stelt dat het niet eenvoudig was om er weer bovenop te komen.

“Als je terugkeert in deze sport heb je geen enkele garantie dat je het goed zult doen en competitief kunt zijn, je weet niet of je nog kunt genieten van de Formule 1”, zegt Fernando Alonso. “Ik maakte me daar zeker zorgen over, twee jaar geleden toen ik de demonstratie in Abu Dhabi deed, voor de young driver-test in 2020. Vorig jaar was ik niet 100 procent tevreden met de prestaties en hoe het seizoen gelopen is. Dit jaar was ik een stuk blijer met de auto en mijn prestaties. Je kunt niet onderschatten hoe moeilijk een comeback is. Het kost een paar races of zelfs een volledig seizoen om weer 100 procent te zijn, dat gebeurde bij mij ook. Maar ik ben blij dat ik nu weer op een goed niveau zit.”

Bucketlist

Alonso genoot van de periode dat hij niet actief was in de Formule 1 en onder meer meedeed aan de 24 uur van Le Mans, de Dakar Rally en de Indy 500. Toch bestond er geen twijfel: hij wilde terugkeren in de koningsklasse. “In 2018 stond er ‘tot ziens’ op de voorvleugel, het was geen ‘vaarwel’”, aldus Alonso. In mijn hoofd was het 2021-reglement altijd een moment om terug te keren. Ik had in die fase wel andere uitdagingen in mijn hoofd. Ik wilde racen in Dayotna, in Dakar, in Le Mans. Ik wilde het World Endurance Championship winnen. Ik weet het niet, ik had verschillende andere dingen en de Formule 1 was geen prioriteit. Maar ik houd van deze sport. Dat voelde ik in 2021, het nieuwe reglement zou een kans zijn voor een reset. Alles zou een beetje verschuiven, qua onderlinge krachtsverhoudingen en hoe competitief iedereen is. Ik heb mijn bucketlist af kunnen werken in mijn jaren buiten de Formule 1, ik volg die andere zaken nog steeds. Het reglement werd een jaar opgeschoven naar 2022, maar ik kwam toch terug in 2021.”

