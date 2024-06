Waar Aston Martin Racing vorig Formule 1-seizoen in de eerste races van het jaar de grote verrassing was met de ene podiumplaats na de andere, gaat het dit jaar een stuk minder. Het beste resultaat tot nu toe is slechts een vijfde plaats en RB F1 Team komt de laatste races stukje bij beetje dichterbij in het constructeurskampioenschap. Fernando Alonso ziet het echter niet zo somber in.

"Het is niet helemaal eerlijk dat we onszelf vergelijken met Ferrari en McLaren. Dat zijn gevestigde teams. Wij zijn nog redelijk nieuw", vertelt de ervaren Spanjaard. "Maar ondanks dat we nieuw zijn, weten we - dat hebben we vorig jaar gezien - hoe sterk we als team kunnen zijn. Ik geloof dat dit team dezelfde of misschien zelfs betere mogelijkheden heeft."

Dat Alonso vertrouwen heeft in de mogelijkheden bij Aston Martin, blijkt uit het feit dat hij een paar weken geleden zijn contract bij het team verlengde. De meervoudig wereldkampioen blijft zo in ieder geval nog twee jaar actief bij de formatie uit Silverstone. "Ik geloof in dit team. Dit project heeft alle ingrediënten om een succes te worden. Ik denk dan aan de nieuwe campus in Silverstone en aan het einde van het jaar komt er een nieuwe windtunnel", somt hij op. "We hebben ook geweldige partners en sponsoren. Er zit ook een autofabrikant achter ons, geleid door Lawrence [Stroll]. Het is een iconisch merk uit de automobiel- en autosportgeschiedenis."

Dat het er nu niet uitkomt, is volgens Alonso een kwestie van details. "Het is nu zaak om de puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen. We moeten niet vergeten dat we twee jaar geleden nog maar met 300 mensen waren. Nu zijn het er al 900", vervolgt de routinier. "We moeten ervoor zorgen dat alles perfect gaat. Het is erg lastig om in de Formule 1 van vrijdag tot en met zondag alles goed te doen. Dat lukte ons in Imola en Monaco niet. Hier [in Canada] moet het wel allemaal perfect."