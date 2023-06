Alonso: "Niet eerder zoveel vertrouwen gehad in een F1-project"

Fernando Alonso keerde in 2021 terug in de Formule 1 bij Alpine, waar hij hoopte om constant om podiumplaatsen en zeges te strijden. Op zijn podiumplaats in Qatar na slaagde hij er bij de Franse renstal niet in, wat hem bewoog om naar Aston Martin over te stappen. Daar nam hij de plek van Sebastian Vettel in en die zet bleek de juiste te zijn. In zijn eerste race stond hij al op het podium en in de eerste acht races stond hij er maar liefst zes keer op. Zijn tweede plaatsen in Monaco en Canada waren tot nu toe zijn hoogtepunten bij het team uit Silverstone, maar hij hoopt dit jaar nog voor de zege te kunnen gaan.

Na de Grand Prix van Canada sprak Alonso over de 'competitiefste race van het jaar' voor Aston Martin. Hij kwam immers met een kleine achterstand van 9,5 seconden over de streep op het Circuit Gilles Villeneuve, waar Max Verstappen opnieuw won. Dat resultaat gaf Alonso bovendien zoveel vertrouwen, dat hij - na te hebben geracet voor Renault, McLaren, Ferrari en Alpine - stelt dat hij nog niet eerder zoveel vertrouwen had in een project als dat van Aston Martin. "Alles gaat goed", zegt de Spanjaard over zijn leven bij het Britse team. "Om eerlijk te zijn kan ik me geen andere keer in mijn carrière herinneren dat ik zoveel vertrouwen had in een team en in een project zelf."

Alonso heeft al vaker de deur op een kiertje gezet om na zijn F1-carrière door te gaan bij Aston Martin, maar dan wel meer in een managementrol. Hij wil daar voorlopig nog niet aan denken en hoopt uiteraard dat hij zelf nog rijdt wanneer het team een echte titelkandidaat is. Mocht dat niet mogelijk zijn, wil hij het team wel blijven steunen totdat zij erin slagen om kampioen te worden. "Omdat het meer een project op de middellange of lange termijn is, weet ik niet of ik dan nog zal rijden. Waarom zou ik stoppen als ik me snel voel en er nog steeds van geniet? Op dit moment geniet ik ervan."

Op de korte termijn blijft Alonso zich richten op een zege met Aston Martin. Hij vertrouwt zijn team dat zij de AMR23 in de juiste richting blijven ontwikkelen. "Er komt nog meer aan. Ik wil dit jaar een race winnen. Het gaat de goede kant op met de auto, dus er zullen zich meer kansen voordoen."