Alonso blij met P9: “Maar voel me niet comfortabel in auto”

De strijd tussen Alpine en McLaren om de vierde plaats bij de constructeurs gaat verder op het Autodromo Hermanos Rodriguez, met Alpine-rijders Fernando Alonso (P9) en Esteban Ocon (P10) op de startopstelling als beleg op de McLaren-sandwich van Lando Norris (P8) en Daniel Ricciardo (P11). Alpine verdedigt in Mexico-Stad een voorsprong van elf punten op de Britse concurrent: 149 om 138.

“Het was iets lastiger dan verwacht”, zei Alonso in gesprek met onder meer Motorsport.com over zijn kwalificatie in Mexico. “Qua positie is het geweldig om twee auto’s in Q3 te hebben en om in de buurt van Lando te staan. Ik sta aan de schone kant van de grid en Lando aan de verkeerde zijde, dus ik ben blij met mijn positie. Maar qua snelheid ben ik dat niet. Ik weet niet waarom, maar ik voelde me niet snel op deze dag. Ik voelde me om welke reden dan ook niet comfortabel in de auto en met de balans. In Q2 werd ik nipt tiende, dus het was enigszins op de limiet.”

Gevraagd naar wat er haalbaar is vanaf P9, antwoordde Alonso: “Allereerst zal de betrouwbaarheid de grootste zorg zijn, om aan de finish te komen. Dat kunnen we niet als vanzelfsprekend beschouwen, aangezien de temperaturen, motor, remmen en alles hier op de limiet lopen. Dus als we de finishvlag zien en we hebben een goede start, dan is P7 of P8 denk ik mogelijk.”

Daarbij hoopt Alonso het gebruik van de zachte band te voorkomen. “De softs, de mediums en de harde banden gedragen zich dit weekend heel anders”, vertelde de Spanjaard. “We worstelen hier al vanaf de eerste vrije training met de softs. Dus als we die band in de race kunnen vermijden, dan zijn we denk ik iets competitiever.”

Video: Norris en Alonso na de kwalificatie in Mexico