Yuki Tsunoda beleefde zaterdag in het laatste deel van de kwalificatie op de Hungaroring een zware crash. De RB F1-coureur ging wijd bij het uitkomen van bocht 5 en werd daarbij zelfs gelanceerd, maar kon ongedeerd uitstappen. Het gebeurde met nog 2.23 minuut op de klok, tien seconden later werd de rode vlag al gezwaaid. Dat laatste leidde tot onvrede bij Fernando Alonso.

“In Q3… Soms doet de FIA het goed en soms maken ze grote fouten. Dit keer maakten ze een grote fout”, mopperde Alonso bij DAZN F1 over de snelle code rood. Door de beslissing van de wedstrijdleiding kon de tweevoudig wereldkampioen zijn snelle ronde niet afmaken, ondanks dat hij al ruim voorbij de gecrashte Tsunoda was. Alonso: “Ze zwaaiden de rode vlag toen ik bij de laatste bocht was. Dat is verrassend. Normaal gesproken wachten ze, zodat coureurs hun ronde kunnen afmaken. Of dat is een ongeschreven regel.”

Normaal gesproken zou eerst dubbel geel zijn gezwaaid op het punt van de crash, zodat coureurs aldaar vaart minderen. Rijders die al voorbij de bewuste locatie zijn, zoals Alonso in dit geval, worden dan echter niet gehinderd en zouden hun ronde dus kunnen afmaken. Als iedereen dat heeft gedaan, dan wordt alsnog de rode vlag gezwaaid. Dat is althans de gebruikelijke procedure die Alonso suggereert.

Echter, bij de crash van Tsunoda werd vanuit zijn wagen automatisch het signaal gegeven dat hij medische assistentie nodig zou hebben. Daardoor moest de doktersauto de baan op. Bovendien lag er na de klap van de Japanner veel rotzooi op het asfalt. Die twee factoren waren voor de wedstrijdleiding aanleiding om de situatie niet af te wachten met dubbel geel, maar om direct de code rood in te stellen.

Verwarring in parc fermé

De snelle rode vlag is niet het enige waarover Alonso ontevreden is. Na het afbreken van zijn snelle ronde werd de Aston Martin-coureur, evenals zijn teamgenoot Lance Stroll, bij het inrijden van de pitstraat door marshals direct naar parc fermé gestuurd. Vermoedelijk ging de FIA ervan uit dat de sessie niet meer hervat zou worden. Pas later zag men in dat 2.13 minuut voldoende is om een outlap te rijden en aan een vliegende ronde te beginnen.

“We waren al uit de auto, maar toen vertelden ze ons dat Q3 herstart zou worden. We stapten weer in, maar ik ben niet meer naar buiten gegaan omdat ik geen banden meer had”, aldus Alonso, die de Grand Prix van Hongarije vanaf P7 start en Stroll naast zich heeft op de vierde startrij. “Voordat de rode vlag werd gezwaaid, was ik bij de laatste bocht bezig met een persoonlijke verbetering van anderhalve tiende. Waarschijnlijk had het geen verschil gemaakt. Het moment met parc fermé gebeurt normaal gesproken echter niet”, besluit Alonso.

Video: Tsunoda crasht hard in kwalificatie F1 Hongarije