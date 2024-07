Alonso na negeren F1-teamorders door Stroll: "Boeide me niet zo"

"De strategie was niet optimaal", stelt Fernando Alonso na de Grand Prix van Hongarije. "Dat is achteraf makkelijk praten en op dat moment voelde het voor het team waarschijnlijk goed aan." Door de verschillende programma's die Aston Martin in de vrije trainingen had afgewerkt, beschikten zij enkel nog maar over een set gebruikte harde banden en mediumbanden en vier gebruikte softs. Alonso en Lance Stroll moesten noodgedwongen op de zachte band van start gaan, waarbij de Spanjaard deze al na zeven ronden moest inruilen.

"Ik was een beetje verbaasd dat we in ronde zeven binnenkwamen", vervolgt de tweevoudig F1-kampioen. "We hadden het in de ochtend al besproken: onze auto vergt veel van de banden, dus als je dan al een pitstop maakt heb je 63 ronden te gaan met één mediumband en één harde band. Vanaf dat moment was het een uitdaging en hadden we de snelheid niet. De strategie heeft niet geholpen." Uiteindelijk was het Stroll die met de tiende plaats het beste resultaat in de wacht sleepte. De Canadees reed langer door op de zachte band en dat betaalde zich uit. "We hadden in de ochtend nog gezegd dat we de stints wat gelijk moesten trekken. Als je dat niet doet, betaal je een hoge prijs als je een hele lange stint rijdt met één set banden. Toen we in ronde zeven in de pits kwamen, wist ik dat de race voorbij was."

Waar vooraan in het veld veel aandacht uitging naar de strategie en teamorders van McLaren, was er ook bij Aston Martin sprake van teamorders. Alonso lag namelijk tiende en was aan het jagen op Yuki Tsunoda, maar kreeg van zijn engineer te horen dat hij nog één kans kreeg om de Japanner in te halen, anders zou hij Stroll achter zich voorbij moeten laten om hem die kans te geven. Stroll kreeg die tiende positie, maar slaagde er niet in om P9 te pakken van Tsunoda. Normaliter willen teams dan weer dat de coureurs van positie wisselen bij zo'n mislukte poging, maar bij Aston Martin gebeurde dat dus niet - ondanks duidelijke opdrachten aan Stroll op de boordradio om dat wel te doen. Alonso kon daar echter weinig om geven. "Het boeide me niet zo veel, het ging om één punt voor het team. Het maakt dan niet uit welke auto dat puntje pakt. Hij probeerde tot de laatste bocht [om Tsunoda in te halen] dus ik denk dat dit het juiste was."