De nieuwe Aston Martin AMR24 is volgens Fernando Alonso een verbetering ten opzichte van de bolide van vorig jaar. Toch blijft de Spanjaard voorzichtig met zijn verwachtingen, doordat niet helemaal duidelijk is hoe de concurrenten het deze winter hebben gedaan. Eén ding staat echter wel vast volgens de tweevoudig wereldkampioen: Red Bull Racing steekt er weer bovenuit met de verrassende aanpassingen voor de RB20. Daardoor denkt Alonso dat Max Verstappen de torenhoge favoriet is voor de wereldtitel, maar opvallend genoeg ziet hij diens teamgenoot Sergio Pérez niet als kanshebber.

"Ik heb geen glazen bol waardoor ik weet wat de anderen doen. Ik denk dat Max de wereldkampioen is en dat Red Bull de sport domineert. En het concept dat ze dit jaar hebben gepresenteerd is ook een verrassing", antwoordt Alonso als hij gevraagd wordt naar zijn eerste indicaties na de F1-tests. "Op dit moment moeten we gewoon naar ze kijken en zien hoe ze presteren. Ik denk dat negentien coureurs in de paddock momenteel denken dat ze het kampioenschap niet gaan winnen. Dat is tijdens 99 procent van je carrière het geval. Dit is een brute sport."

Zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton en technisch directeur James Allison van Mercedes hebben gezegd dat teams na enkele ronden tijdens de test al weten of hun nieuwe auto kan winnen. Als Alonso met deze uitspraak geconfronteerd wordt, wijst hij opnieuw Verstappen en Red Bull aan als topfavorieten. "Het is lastig om nu te zeggen of we een winnende auto hebben", zegt de 42-jarige coureur uit Oviedo. "Nadat we Max en de Red Bull-auto voor dit jaar hebben gezien, zou ik zeggen dat er voor iedereen nog minder kansen zijn om een race te winnen. Het is echter wat het is."

In een eerder stadium heeft Alonso al laten weten dat hij fysiek gezien in de beste vorm van zijn carrière steekt. De wereldkampioen van 2005 en 2006 weet echter dat dit niet meteen betekent dat dit tot goede resultaten leidt, zoals hij tijdens zijn tweede periode bij McLaren - tussen 2015 en 2018 - al heeft gemerkt. "Ik was heel fit, blij en gemotiveerd in 2015, maar ik scoorde slechts elf punten", aldus Alonso. "In deze sport draait het dus niet altijd om hoe je je voelt of wat je doet."