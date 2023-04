Alonso neemt het op voor Sainz: "Straf was te streng"

De Grand Prix van Australië werd in de slotfase voor de tweede keer stilgelegd, dit keer vanwege de crash van Kevin Magnussen. Hij knalde in bocht 2 met de VF-23 tegen de muur, met veel brokstukken op de baan als gevolg. De wedstrijdleiding neutraliseerde de race om de baan schoon te maken, maar met nog enkele ronden te gaan stond er een ware sprint richting de streep te wachten. Fernando Alonso begon van de derde plek aan die herstart, met landgenoot Carlos Sainz in de Ferrari naast zich.

Alonso had een prima start en hoopte buitenom de aanval in te zetten bij Lewis Hamilton, maar moest daarvan afzien omdat het gras naderde. Sainz zat aan de binnenkant van de Aston Martin, schoot wat wijd en tikte zo Alonso in de rondte. Hij viel hierdoor hard terug en kon zijn punten vaarwel zwaaien. De chaos leidde tot de derde rode vlag van de dag. De race werd vervolgens voor een ronde achter de safety car hervat, waarbij coureurs in volgorde van vóór de herstart, minus de uitvallers, achter de Mercedes AMG van Bernd Mayländer reden.

Dat betekende alsnog een derde plaats voor Alonso, maar voor Sainz werd het incident een dure grap. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident en viel, door de safety car, terug tot de twaalfde plaats – buiten de punten. De straf leidde tot ongenoegen bij Sainz, die sprak over de 'meest oneerlijke straf ooit'. Alonso neemt het op voor Sainz en stelt dat de straf niet bij het vergrijp past. "De straf is waarschijnlijk te streng", oordeelt de tweevoudig wereldkampioen. "Het is in de eerste ronde altijd erg lastig om te oordelen wat het gripniveau is. We knallen niet expres tegen een andere auto, weet je? We weten dat we dan onze auto en eindresultaat riskeren, dus soms kom je in situaties terecht waar je je niet in wil bevinden. Dat hoort bij het racen. Ik heb de herhaling nog niet goed bekeken, maar in mijn optiek voelt dit als een te zware straf."

Alonso had een enerverende middag in Melbourne, zoals hij zelf aangeeft. "Ik voelde in de eerste ronde van de eerste herstart dat iemand me in bocht 3 raakte. Bij de laatste herstart raakte Carlos me blijkbaar in bocht 1. Ik had waarschijnlijk alleen in Jeddah een normale start. In Bahrein raakte Lance me in bocht 4, dus ik ben erg aantrekkelijk voor ze!", grapt de Spanjaard. "Maar onze auto is sterk genoeg, dus het maakt niet uit als ze ons blijven raken."