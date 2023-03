Afgaande op de uitslagen van de eerste twee trainingen is Aston Martin ook in Saudi-Arabië het tweede team achter Red Bull. Tijdens de eerste oefensessie reden Fernando Alonso en Lance Stroll achter Max Verstappen en Sergio Perez de derde en vierde tijd. Tijdens VT2 maakte de Spanjaard een foutje aan het einde van zijn eerste snelle ronde, maar kwam hij bij zijn tweede poging tot 1.29.811, waarmee hij twee tienden langzamer was dan Verstappen maar sneller was dan Perez.

“De vrijdag is nooit echt representatief. Kijk naar Bahrein. Daar waren we de snelsten op vrijdag en vervolgens vijfde op zaterdag. Pas in de kwalificatie kom je erachter waar je werkelijk staat. Maar we hebben getest wat we wilden testen met de auto”, zegt Alonso, als hem achter de Aston Martin-garage gevraagd wordt om een oordeel te vellen over zijn eerste dag in Jeddah.

De Spanjaard ziet ondanks het goede begin nog wel zaken die verbeterd kunnen worden bij de AMR23. “Ik denk dat de balans van de wagen nog niet ideaal is, dus we moeten kijken of we nog wat grip kunnen vinden”, aldus de tweevoudig wereldkampioen Formule 1. “Maar so far, so good. We zijn opnieuw goed aan het weekend begonnen.”

Alpine verrassend snel

Teamgenoot Lance Stroll sloot de vrijdag af met de zevende tijd. De Canadees was nipt trager dan Esteban Ocon, George Russell en Pierre Gasly, die de vierde, vijfde en zesde tijd hadden gereden. “Het lijkt behoorlijk dicht bij elkaar te zitten”, zegt Stroll dan ook. “Maar Alpine ziet er snel uit. Ik ben wel een beetje verrast dat zij zo goed gaan hier. En ik weet zeker dat Ferrari er zaterdag weer staat en zelfs Mercedes ziet er niet onaardig uit. Ik denk dat het spannend gaat worden.”

Video: Samenvatting van de tweede training voor de GP van Saudi-Arabië