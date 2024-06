Aston Martin kwam afgelopen weekend in Spanje niet in het stuk voor. Fernando Alonso en Lance Stroll begonnen als tiende en veertiende aan de race en kwamen als twaalfde en veertiende aan de finish. Eerstgenoemde verwacht voor de volgende wedstrijden ook weinig goeds.

“Ik ben een klein beetje teleurgesteld dat we geen punt hebben gescoord”, kijkt Alonso tegenover onder andere Motorsport.com terug op zijn thuisrace. “We hebben het echter ook niet verdiend om een punt te scoren. We hadden het hele weekend al de pace niet, maar in de race was het echt extreem moeilijk. We gleden erg veel in de bochten en zo help je ook je banden om zeep, waarmee je dus eigenlijk twee problemen hebt: je hebt de snelheid niet en je hebt last van een hoge bandenslijtage. Het was hierdoor een erg lange race. We moeten het beter gaan doen.”

Alonso maakt zich zorgen over de komende races. “Het is frustrerend, maar je kunt er niets aan doen”, zegt hij. “Als je vervolgens de finishvlag ziet, begin je meteen na te denken over wat je bij de volgende race in Oostenrijk anders kan doen. Maar ik denk dat die ook weer pijnlijk gaat worden, want die baan deelt een aantal eigenschappen met het circuit van Barcelona, zoals de lange bochten. Dat wordt dus ook weer een moeilijk weekend, net als Silverstone daarna. Maar we mogen niet al te gefrustreerd te raken. Het is gewoon tijd om harder te gaan werken. Om minder te praten en meer te presteren.”

Niet dat Aston Martin dit seizoen nog geen nieuwe onderdelen op de auto heeft gebracht. “We hebben heel veel upgrades geïntroduceerd”, weet Alonso. “Maar we hebben daarmee niet de resultaten behaald die we voor ogen hadden. Dus het is ook zaak dat wat we naar het circuit meenemen, doet wat we ervan verwachten, zodat onze prestaties beter en beter worden. Zoals ik al zei, we moeten hard aan het werk en elke race beter worden, zonder veel dingen te zeggen of te beloven.” Of hij een idee heeft waarom de upgrades van Aston Martin niet werken? Alonso: “Ik ben een coureur, geen techneut...”

