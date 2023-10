Alonso mist vertrouwen: “Lever dit weekend geen goed werk”

In de kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad bleef Fernando Alonso zaterdag steken op P13, al start hij daarmee nog wel vier plaatsen voor zijn teamgenoot Lance Stroll. Opvallend is dat de tweevoudig wereldkampioen dit weekend al twee keer spinde: één keer in een vrije training op vrijdag en één keer in de kwalificatie op zaterdag. “Dat deze heel listig is”, antwoordt Alonso op de vraag van Motorsport.com wat zijn spins zeggen over de wagen. “Vrijdag verloor ik de auto in een snelle bocht, zaterdag verloor ik de auto op de kerbs.”

“Het lijkt erop dat we altijd op het randje zitten qua grip. We zijn in elke sessie langzaam. Het is dus niet alleen de kwalificatie. We worstelen al het hele weekend. We moeten met zijn allen aan de slag om weer het beste eruit te halen, want dat laatste doen we op dit moment niet”, aldus Alonso, die niet alleen naar de auto wijst. “Het hele weekend is moeilijk voor mij. Ik weet het niet, maar misschien heeft Lance dit weekend iets meer vertrouwen. Ik in elk geval niet. Ik lever dit weekend geen goed werk. Voor mijn gevoel loop ik de hele tijd achter de feiten aan en heb ik geen enkel moment vertrouwen in de wagen gehad.”

Aston Martin introduceerde vorige week in de Verenigde Staten een upgrade voor de AMR23. Dat is volgens Alonso echter niet de oorzaak van zijn problemen in Mexico. In Austin is namelijk gebleken dat het nieuwe pakket een stap vooruit is, vertelt de 42-jarige coureur uit Oviedo. “Dus daarover hebben we geen zorgen. Het lijkt een gebrek aan vertrouwen te zijn”, constateert Alonso. “We krijgen er niet het maximale uit, waarvoor je duidelijk de rekening gepresenteerd krijgt. We verliezen hier per bocht één of twee tienden, het is dus niet één sector waar we tekortkomen. Iedereen doet echter zijn best, dus ik heb er vertrouwen in dat het vanaf nu tot en met Abu Dhabi steeds beter zal worden.”

Alonso denkt dat hij vanaf P13 wel punten kan pakken in Mexico. “In Austin lukte dat namelijk vanuit de pitstraat”, reageert hij. Wel weet Alonso dat het niet eenvoudig wordt. “Andere auto’s volgen is altijd een zware straf hier in Mexico, gezien de oplopende temperaturen en dat soort zaken. Het wordt dus pittig voor iedereen. Het wordt een gevecht om de finish te halen en we zullen ook zien wat er vooraan gebeurt.”

Video: Fernando Alonso spint in kwalificatie F1 Mexico