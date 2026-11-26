Formule 1 GP van Qatar

Fernando Alonso mist F1-mediadag in Qatar door virusinfectie

Alonso streeft ernaar fit te zijn om te rijden in de vrije trainingen van vrijdag

Ewan Gale

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 11:40

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso ontbreekt op de mediadag van de Formule 1 voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar, omdat hij herstelt van een "virale infectie".

De tweevoudig kampioen slaat de traditionele mediaverplichtingen op het Lusail International Circuit over. Hij hoopt op vrijdag tijdens de eerste vrije training weer fit genoeg te zijn om in actie te komen.

Zijn team Aston Martin liet in een verklaring weten: "Fernando mist vandaag de mediadag, omdat hij nog herstelt van een virale infectie die hij tegen het einde van het GP-weekend in Las Vegas heeft opgelopen.

"Hij herstelt goed en het plan is dat hij vrijdag terugkeert in de paddock."

Alonso haalde de finish in Las Vegas niet door wat hij zelf omschreef als een kapotte motor in de slotfase van het spektakelstuk in Nevada, waarbij de door Honda aangedreven Aston Martin een van de lastigste weekenden van het seizoen kende door het karakter van het stratencircuit op de Strip, waar motorvermogen zwaar meeweegt.

Daardoor kon de Spanjaard zijn totaal van zeven punten niet uitbreiden. Daarmee staat Aston Martin in het constructeurskampioenschap voor nieuwkomer Cadillac.

F1 reist af naar Qatar na een lang slepende kwestie over de vraag of het veilig zou zijn om in het Midden-Oosten te racen, vanwege de spanningen in de regio die zijn ontstaan door de oorlog tussen de Verenigde Staten/Israël en Iran.

Lusail

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

De Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië werden aan het begin van het jaar allebei afgelast, al keerde de eerste later terug op de kalender, zij het met een race op het Sepang-circuit in Maleisië.

Nu er veiligheidsgaranties liggen, en nadat het aan Liberty gelieerde MotoGP enkele weken eerder al op Lusail had geracet, bevestigde F1 dat de race in Qatar en de seizoensfinale van komend weekend in Abu Dhabi volgens planning doorgaan. Daarmee wordt de kalender van 23 races afgerond.

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