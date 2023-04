Alonso over Mercedes: "Auto niet zo slecht als ze zelf beweren"

Tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië slaagde Fernando Alonso er nog in om zijn Aston Martin AMR23 naar de eerste startrij te rijden. Dat kunststukje wist hij tijdens de kwalificatie in Australië niet te herhalen, maar met de vierde startpositie heeft hij zichzelf opnieuw een goede uitgangspositie verschaft voor de race. Het mag geen verrassing heten dat Alonso onder meer polesitter Max Verstappen voor zich moet dulden op de startopstelling, maar het grote publiek zag waarschijnlijk niet aankomen dat ook Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton zich voor de Spanjaard zouden nestelen. Zelf vindt hij de betere prestaties van het Duitse fabrieksteam echter geen enorme verrassing.

"Nee. In Jeddah zaten ze op zondag binnen één tiende van onze pace. En hier waren ze met Lewis tweede tijdens VT2", steekt Alonso van wal na afloop van de kwalificatie op het Albert Park Circuit. De W14 kan in zijn ogen niet tippen aan bijvoorbeeld de RB19 van Red Bull, maar in de teksten van Russell en Hamilton kan hij zich ook niet vinden. "Als je hun commentaar leest, dan lijkt het alsof hun auto niet goed genoeg is voor Q3, maar zo slecht is het denk ik ook niet. Ze zijn niet zo goed als Red Bull, niemand komt bij hun in de buurt, maar ze worden beter en beter en zullen binnenkort om overwinningen kunnen strijden. Vorig jaar wonnen ze na een heel slechte start, dus ik denk dat ze dit jaar laten zien welke potentie ze hebben."

Inlopen op Perez na beste kwalificatie van 2023

Hoewel hij zijn sterke kwalificatie van Jeddah niet kon evenaren met zijn vierde startpositie, betekent dat niet dat Alonso ontevreden is over het verloop van zijn eigen sessie. "Het circuit was soms ietwat lastig in te schatten en de wind wisselde telkens qua kracht en richting. Maar verder was dit een redelijk normale kwalificatie voor ons, waarin we ons iedere sessie ietsjes verbeterden", zegt de 41-jarige coureur uit Oviedo over de omstandigheden. "Wat betreft de prestatie was dit waarschijnlijk de beste kwalificatie van de drie tot dusver. We staan nu namelijk het dichtste bij de pole-position. Ik voel me snel en de auto is makkelijk te rijden, dus ik geniet ervan."

Met de vierde startpositie heeft Alonso een goede uitgangspositie voor de race, waarin natuurlijk de punten verdeeld worden. In Bahrein en Jeddah eindigde Alonso op het podium en vanaf P4 is dat opnieuw binnen bereik, ook omdat Sergio Perez vanaf de twintigste en laatste positie aan de race moet beginnen. Toch stelt Alonso zichzelf geen specifieke doelstelling qua resultaat. "Nu Checo in Q1 is uitgeschakeld, gaan we proberen om een goede, foutloze race neer te zetten", aldus de tweevoudig wereldkampioen. "Als we het podium kunnen halen, dan is dat geweldig. Als het P4 is, is dat prima. Dat geldt ook voor P5. We gaan proberen punten te scoren en hopelijk kunnen we punten inlopen op Checo."

Video: Alonso en Lance Stroll bespreken hun kwalificatie in Melbourne