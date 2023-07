McLaren verraste in de kwalificatie in Groot-Brittannië. Lando Norris en Oscar Piastri haalden Q3 en legden daar beslag op respectievelijk de tweede en derde startplek. Het Formule 1-team heeft een bijzonder grote stap gemaakt met de nieuwe onderdelen op de MCL60. Fernando Alonso is blij voor zijn oud-werkgever, maar weet dat McLaren vorig jaar ook sterk was in Oostenrijk en Silverstone.

"Ja, die zijn zeer snel", antwoordt Alonso op de vraag of hij verrast is door het optreden van McLaren. "Ze verdienen deze posities. Dit is geen toeval. Ze zijn snel en maken stappen. Het is alleen afwachten hoe het morgen en na een aantal races gaat. Vorig jaar was McLaren ook snel in Oostenrijk en Groot-Brittannië en toen stonden ze er in het kampioenschap ook niet geweldig voor. Toeval of niet, dit jaar zijn ze ook snel op bepaalde circuits."

Voor de tweevoudig F1-kampioen verliep de kwalificatie niet naar wens. De 41-jarige coureur klokte in het laatste deel slechts de negende tijd en moest zelfs de Williams van Alexander Albon voor zich dulden, al was het gat minimaal. Toch had er volgens Alonso ook niet meer ingezeten dan P8. "We zijn ontevreden met de negende en dertiende tijd", zegt hij over de startplekken van Aston Martin. "Het was niet de sterkste kwalificatie van het team. Het is lastig te achterhalen waar het beter moet. Het verschil naar Alex is slechts een tiende, misschien iets meer. Meer dan P8 was ook niet mogelijk. Het is zaak te achterhalen hoe dit kan, want we zijn nu al op een aantal banen niet competitief geweest in de kwalificatie. Dit was het geval in Barcelona, Oostenrijk en nu ook hier in Silverstone. De drie banen lijken nogal op elkaar qua karakteristieken, dus ja... dat is iets wat we moeten begrijpen."

De resultaten in de laatste paar races zijn anders dan anders. Ligt dit volgens Alonso aan de circuits of beginnen de upgrades bij verschillende teams te werken? "Het is een beetje van beide", vervolgt hij. "Er wordt zonder twijfel vooruitgang geboekt met nieuwe onderdelen, maar ik denk ook dat het soms aan de banen ligt. We moeten rustig blijven dus. Twee races geleden in Canada streden we om de zege. Daar streven we naar. Morgen verwacht ik een defensieve race. We gaan proberen punten te pakken. In Hongarije is het voor ons hopelijk weer anders."